新竹左岸草地跑跑音樂趴登場，不少小朋友在滑輪公園在玩滑板，技巧都很不錯。（羅浚濱攝）

為新竹市兒童藝術節暖身的「新竹左岸草地跑跑音樂趴」，27日在左岸草地熱鬧登場，首先由小朋友開心的與親善大使「河馬樂樂」和「風收寶寶」大跳有氧操，現場有不少家庭帶著野餐墊參加草地野餐趴，欣賞街頭藝人表演，晚上在孔廟前廣場則有「FOCA福爾摩沙馬戲團」，讓親子歡樂嗨翻天！

副市長沈慧虹表示，市府投入7億元改造長10公里的「新竹左岸」，把原雜草叢生的頭前溪高灘地，規畫設置棒球場、狗狗公園、滑輪公園等設施後，搖身變成「市民的後花園」，很高興看到大小朋友參加左岸草地跑跑音樂趴，帶著毛小孩一起來笑開懷。

沈慧虹提醒現場親子，28日新竹市立動物園將舉辦歡慶遊客突破200萬人次活動，有光影表演、動物臉譜彩繪及闖關遊戲，入園者可參加抽獎活動，有20名幸運兒將可享1年無限次免費入園。

在左岸最夯的滑輪公園，可以看到不少小朋友在玩直排輪或滑板，並且技巧都很不錯，市府邀請專業團隊提供滑步車、安全帽等護具，為2到6歲兒童做基礎教學體驗活動。

新竹市兒童藝術節將在4月2日到5日展開，市府為鼓勵民眾參加推出「集章送好禮」活動，只要造訪左岸、州廳並於200間友善店家及61家旅宿業消費，蓋有5枚集章就可兌換限量的「燈會大禮包」。

市府指出，「燈會大禮包」包括紀念帆布袋、鉛筆、資料夾、便條紙與螢幕擦拭貼，都印上燈會專屬視覺，民眾蒐集5枚不重複的章，4月2日到5日可至市府右前側門機車停車場兌換，每天限量750份，詳情可上新竹市城銷處網站查詢。

(中時 )