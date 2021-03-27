刑事局經濟科郭姓股長，去年10月31日晚間11時許，在信義區一家健身運動中心使用館內設備時，與一名民眾發生口角糾紛，對方表示遭郭員毆打、辱罵，驗傷後前往信義分局三張犁派出所報案，向郭員提出傷害及妨害名譽告訴。

台北地檢署案今年2月4日、3月24日召開2次偵查庭，雙方協議和解事宜，但因原告要求高額賠償金，導致雙方無法達成和解。

刑事局表示，經調查郭員當日勤餘時間到健身運動中心，非涉足不妥當場所，當時因使用館內設備遭阻擋而與對方發生口角糾紛，爭執過程中，郭員並無表明警察身分或利用職權仗勢，對方在未經郭員同意下逕持手機拍錄，郭員為維護自身肖像權，才用毛巾揮阻對方錄影，並無動手打人或致人受傷等情形。

北檢3月24日開庭時，民眾提出診斷證明書、照片，並無法證明郭員有傷害行為，現場更衣室沒有監視器，也無第三人見有打罵情事。本案已在司法程序中，自當配合司法調查，以釐清事實真相。

(中時 )