台南市就業博覽會首次結合晴天創意築夢坊辦理「晴天好市集─求職圈好運」市集活動，展售身障朋友作品、庇護工場商品。（劉秀芬攝）

台南市政府今年首場大型徵才活動「台南過生活 台南呷頭路」就業博覽會，27日在善化文康育樂中心盛大登場。（劉秀芬攝）

台南市政府今年首場大型徵才活動「台南過生活 台南呷頭路」就業博覽會，27日在善化文康育樂中心盛大登場，共邀集服務業、傳產、科技業等96家廠商釋出3442個工作機會，其中有49家廠商提供888個月薪3萬元以上的職缺。

台南市長黃偉哲上午也到場與求職者加油打氣，黃偉哲說，隨著時代的進步，許多求職透過網路來進行，但其實透過活動，與求職者面對面的洽談，廠商才得以親自接觸求職者的特質，求職者也能親自爭取錄取的機會。

黃偉哲說，此次就博會與南科園區合作，提供多元職缺，呼籲求職者多投遞履歷，不論是要轉換職場的民眾，或是社會新鮮人，都不必再北漂。黃偉哲強調，台南是企業投資與人才就業的好地方，請大家留在台南呷頭路。

台南市首場就博會與南科管理局共同舉辦，多家科技大廠包括台積電、爾斯半導體、錸恩帕斯、瀚宇彩晶等皆釋出工作機會。台積電面試攤位員工表示，今年主徵才對象是技術員及工程師，應徵非常踴躍，還有一名從台中來的求職者，8點多就到現場等待，不少想轉職者也都到台積電投履歷。

勞工局長王鑫基說，特別的是，本次就博會包括群緯環保工程、宏遠興業、興南汽車客運及璨揚等知名業者，共提供204個中高齡者職缺。市府也將於4月17日在善化區文康育樂中心辦理台南市首場「中高齡就博會」，歡迎有求職、轉職需求的中高齡民眾把握機會，提早準備。

本次就業博覽會首次結合晴天創意築夢坊辦理「晴天好市集─求職圈好運」市集活動，展售身障朋友、特定對象婦女手工藝創作及庇護工場、善化商圈等多項商品，現場也特別提供履歷健檢、面試模擬、CPAS職涯諮詢、免費美髮、求職顧健康、求職接駁車等多項服務，民眾稱讚服務十分貼心。

(中時 )