氣象局今早6時針對西半部、金門、馬祖地區發布濃霧特報，而局長鄭明典今更在臉書分享一段，民眾投稿的縮時影片，表示這是海霧沿淡水河口流入台北盆地的美麗畫面，壯觀的景象讓局長本人也讚嘆，「精彩的縮時，相對應的氣流還蠻複雜的！」

林姓民眾今投稿一段12秒的縮時影片，並表示這是今日凌晨於觀音山的占山所攝影，影片中精彩的顯現了海霧沿淡水河道，流入台北盆地的過程。影片中可以看到，海霧衝入淡水河口，將背後的河口、城市高樓瞬間蓋住，大自然的奧妙形成這壯觀的畫面，讓人看了目不轉睛，讚嘆連連。

這段精彩的畫面也得到鄭明典本人認可，忍不住分享讓更多民眾看見，「精彩的縮時~海霧沿河口流入」，更用專業判斷，指出相對應的氣流相當複雜，才會造成此現象。影片發出後不少民眾讚嘆，「大自然的奧妙」、「霧吹進來的那瞬間，好像變魔術一樣，太療癒了」。

桃園棒球場4局上起大霧，最終統一獅與樂天桃猿之戰因濃霧延賽。（范揚光攝）

此外，桃園棒球場昨日因為濃霧罕見停賽，樂天桃猿與統一獅的比賽進行到4局上，於晚間7點43分因現場起大霧而暫停，經過近半小時的等待，大霧仍無法退去，比賽確定因濃霧延賽，這讓不少球迷紛紛拍下眼前的濃霧，並表示這是觀賽首次以來碰到濃霧而停賽，「第一次來球場看球，就遇到五年（？）來首次因濃霧暫停」、「看了7年的棒球，第一次遇到濃霧停賽的狀況」、「好離奇喔，第一次看到球場一片霧濛濛，因而延賽⋯⋯」。

精彩的縮時~ 海霧沿河口流入，相對應的氣流還蠻複雜的！ 由鄭明典發佈於 2021年3月26日 星期五

(中時新聞網)