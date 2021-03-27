黃明志為新歌MV將頭髮染成白色。（亞洲通文創提供）

黃明志新曲〈老人癡愛〉描寫一段刻骨銘心的愛情，很少寫這種苦情癡戀歌的黃明志，創作靈感來自於一位老人對逝去愛情的遺憾。故事主要是想呈現說一位老人對年輕時的一段感情一直無法忘懷，直至主角老去，這段感情始終是主角內心深處的遺憾，MV亮點是黃明志出道十年來造型大突破首度露毛（頭毛），一直以來都戴頭套為特色的造型，露出頭髮算是黃明志的一大突破。配合這次劇情所需明志必須把頭套脫下把頭髮染白，連自己怎麽看都看不順眼。新造型隨即引起討論，網友紛紛表示黃明志有「犀利哥」的神韻，帥度破表。

過去黃明志的作品通常是先有MV畫面或者故事内容，才去構想相關的歌詞和配樂的。因此，這一次對黃明志來說算是一大的挑戰，歌詞的部分是黃明志企劃【洗腦K歌大揭秘】的填詞比賽，冠軍得主是來自香港朋友陳冠焯，在1600份作品脫穎而出！在拍攝ＭＶ創作劇本時是有一定是有難度的。〈老人癡愛〉是粵語「老人痴呆」的意思，非常有寓意，黃明志這一次劇本創作靈感也是來自於歌名。

日前黃明志因為拍攝電影《我是豬》被有心人士檢舉破壞種族和諧被馬國政府通緝，因此回馬來西亞至警局自首，消息傳來台灣歌迷十分擔心明志的狀況，黃明志親上火線報平安說：「回馬來西亞到警局自首過程中馬來西亞警察都表現得非常專業，並沒有被任何人為難，更稱這就表示政黨輪換的效果是顯著的，現在警察都按照專業流程進行工作。這次回馬來西亞是拍攝MV工作，近期內會盡快完成就會回到台灣，因為在那裏有許多工作也等待著去完成。」

(中時 )