新疆棉花風暴在對岸不斷延燒，繼張鈞甯、陳奕迅、許光漢等40位中港台藝人集體切割品牌，避免風暴燒到自己，身為PUMA代言人的天后蔡依林（Jolin）也被大陸網友點名應該要表態。稍早蔡依林更被發現雖然至今仍沒對外發聲，可是已悄悄將贊助商PUMA的字樣從「UGLY BEAUTY」演唱會海報中拿掉，此舉令不少大陸網友拍手叫好。

蔡依林「Ugly Beauty 2021世界巡迴演唱會」門票將於明日開賣，未料她卻在演唱會開賣前夕捲入新疆棉花風波，被大陸網友點名應對新疆棉花事件有所行動，留言更是如雪花般地湧進她的微博「妳為什麼還不解約？」、「快和puma解約」、「不解約真的就路轉黑了，喜歡了那麼多年該有的立場還是得有吧」。

蔡依林最新演唱會海報上已沒了PUMA商標。(取自微博)

雖然蔡依林面對大陸網友質疑，始終低調沒有回應，然而今（27日）「蔡依林官方粉絲團」微博就突然PO出一張最新演唱會宣傳海報，寫下「蔡依林演唱會贊助換掉PUMA」，仔細一看，原本還印在海報上的PUMA商標還真的不見了。

為何蔡依林海報會突然拿掉PUMA商標？稍早PUMA台灣回應表示：「這次加場演唱會我們收到贊助邀請的時間比較臨時，雖然贊助合作內容後來持續在討論中，但因年度活動預算已抵定，無法臨時調整挪動，所以才忍痛婉拒這一次的加場演唱會贊助。」

(中時新聞網)