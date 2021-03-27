「荷包牡丹」像成串的鈴鐺懸掛枝頭，小巧可愛。（杉林溪提供／廖志晃南投傳真）

「二喬」同一朵花，開出兩種花色。（杉林溪提供／廖志晃南投傳真）

「百園紅霞」是黑色系列品種。（杉林溪提供／廖志晃南投傳真）

杉林溪森林生態度假園區，歷年來從大陸洛陽、日本引進牡丹花，目前已有80多種品系，總共2萬株牡丹花，今年還新增4個品種，包括海黃、百園紅霞、二喬及荷包牡丹，都是非常難得的珍品，花期將延續到4月底。

杉林溪自然教育中心館長江華章指出，由於園區海拔1600公尺，終年氣候涼爽，適合溫帶花卉栽培，其中，最負盛名的花卉就是牡丹花，讓台灣遊客不必出國到大陸或日本，就可以欣賞國色天香的牡丹花。

江華章表示，杉林溪園區歷年來不斷與日本大陸交流，引進20幾種牡丹花，顏色從早期的白色、紅色、粉紅、黃色，培育到紫色、甚至有單花雙色等繽紛色彩；杉林溪多次派員到國外考察，也獲得牡丹栽培專業人員的技術協助，使得杉林溪具備掌控花期的關鍵技術，成為台灣規模最大的牡丹花專業栽培區。

杉林溪園區擁有蘊育牡丹花的天然環境，目前已經有超過80個品種、2萬株牡丹花；今年因為數波冷氣團帶來低溫，加上雨量稀少持續乾旱，使得牡丹花綻放時間延遲，目前已經陸續盛開。

今年新增的特色品種中，「海黃」在黃色系列牡丹花中，花形最大且香味較濃。「百園紅霞」是黑色系列品種，花朵紫黑色帶有潤澤，還有色彩艷麗的薔薇型或皇冠型。「二喬」則是同一朵花，開出紫紅色和粉色兩色花，因此借三國東吳美女二喬命名，也是洛陽牡丹珍品，具有悠久的歷史。「荷包牡丹」像成串的鈴鐺懸掛枝頭，小巧可愛令人驚奇。

杉林溪森林生態渡假園區結合森林、瀑布、溪流、雲霧等景觀，蓊鬱森林含有天然芬多精，疫情警報未除之際，在杉林溪觀賞牡丹花，還能大口呼吸新鮮空氣，身心都健康。

(中時 )