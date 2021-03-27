女星林熙蕾在香港參與許多人氣電影，氣質外貌加上性感身材讓她圈粉無數，更成為不少導演欽點的女角，在拍片期間也和各大咖男星合作，像是劉德華、鄭伊健、劉青雲和任達華等，但2011年嫁富商後生下2女兒就淡出演藝圈；47歲林熙蕾把重心放在家庭生活，生過2個女兒身材仍維持相當好，日前分享一張做日光浴照片，合身上衣讓超巨曲線畢露，粉絲更驚呼「衣服太小」。

女神林熙蕾婚後陸續生下2個可愛女兒，她不時也會在IG或微博分享家庭生活，24日她曬出一張自拍照，疑似因為疫情關係不能四處跑，宅在家做日光浴感嘆，「現在只能在陽台上曬太陽」；照片中的她戴著太陽眼鏡，長髮披肩，上半身穿著灰色短袖針織上衣，表情看出有點無奈。

林熙蕾日前曬自拍照，超巨上圍讓粉絲超驚訝。(圖/ 摘自林熙蕾微博)

但上衣貼身設計，讓林熙蕾傲人上圍就算包住也顯現「超兇形狀」，粉絲眼睛大吃冰淇淋，紛紛熱情表示，「衣服太小了」、「我記得沒這麼大啊」、「這個角度有點…」、「真的假的，有點誇張」、「確實有點大啊」。

林熙蕾過去曾演出電影《賭俠大戰拉斯維加斯》、《烈火戰車2極速傳說》和《蜀山》等等，還有拍過性感寫真集，當年是許多男人心中的女神；沒想到47歲的她，生過小孩身材完全沒走樣，還是當年那個性感女星。

(中時新聞網)