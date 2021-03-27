長榮海運貨櫃輪「長賜號」23日在埃及蘇伊士運河擱淺，阻塞雙向航道，造成全球貨運延誤，如今，與「長賜號」同級的貨輪「長雅輪」今（27日）中午12時許要駛離台北港時也發生疑因橋式起重機操作失當，貨輪煙囪撞歪卡在港內約2小時，所幸無人傷亡，「長雅輪」於下午2時30分駛離。

據悉，「長雅輪」疑因現場橋機操作人員目視距離沒有測量好造成擦撞煙囪，煙囪被撞歪因此卡在港內約2小時，與長榮公司確認損壞並不影響航行，預計6月返台北港時在進行修復作業。

(中時 )