長榮貨輪又出包 「長雅輪」煙囪撞歪卡台北港2小時 17:442021/03/27 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「長雅輪」今（27日）中午12時許要駛離台北港時也發生疑因橋式起重機操作失當，貨輪煙囪撞歪卡在港內約2小時，所幸無人傷亡。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長榮海運貨櫃輪「長賜號」23日在埃及蘇伊士運河擱淺，阻塞雙向航道，造成全球貨運延誤，如今，與「長賜號」同級的貨輪「長雅輪」今（27日）中午12時許要駛離台北港時也發生疑因橋式起重機操作失當，貨輪煙囪撞歪卡在港內約2小時，所幸無人傷亡，「長雅輪」於下午2時30分駛離。 據悉，「長雅輪」疑因現場橋機操作人員目視距離沒有測量好造成擦撞煙囪，煙囪被撞歪因此卡在港內約2小時，與長榮公司確認損壞並不影響航行，預計6月返台北港時在進行修復作業。 又出狀況！長榮「長雅輪」煙囪撞歪卡台北港 公司回應了 王世堅嗆邱昱凱 敢接任議會見 (中時 ) #雅輪 #煙囪 #台北港 #2小時 #長賜號 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 淤泥卡長賜號 相當8個奧運泳池 04:102021/03/27 國際大事 景氣紅燈10年首亮 過熱藏隱憂 04:102021/03/27 財經焦點 蘇伊士運河塞船 美憂能源市場受影響願協助 05:562021/03/27 國際 長榮航空×日本愛媛縣 攜手推「類出國」旅行 10:092021/03/27 財經 王世堅嗆柯 藥師眼尖揪出一句話：酸自己黨會不會有壓力啊 14:222021/03/27 政治 基隆外海規模6.8地震 鄭明典驚呼：還好距離遠 07:362021/03/27 生活 新疆棉事件 連勝文：國民黨追求民主自由人權不變 11:412021/03/27 政治 張涵雅包場遊樂園拍MV圓公主夢 04:102021/03/27 娛樂新聞 機師快崩潰 阿中：檢疫有機會縮短 04:102021/03/27 生活新聞 先卡船後卡路？陸網瘋傳：長榮貨櫃打橫堵住高速公路 15:082021/03/27 財經 運價被卡高 航商笑呵呵 04:102021/03/27 財經要聞 社會熱門新聞 影片曝光 新船熱鬧下水才10秒 船體瞬間往右舷側翻 岸邊一片驚呼 - 社會 砸65萬娶到落跑妻 新娘厭世臉爆紅 婚紗照曝光是正妹 - 社會 嫩妻嘿咻公公7年 還意外揭公婆秘密 婆婆反被媳婦轟出家 - 社會 經濟科股長與民眾口角遭告 刑事局：配合司法調查 - 社會 尷尬！高雄700噸新漁船才下水秒翻覆 立刻拖回維修 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。