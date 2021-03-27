兒童節將至，元大金控暨元大文教基金會今(2天舉辦「元大幸福日」活動，與知名運動用品通路品牌「摩曼頓」合作，包場該公司「士林旗艦店」門市，邀請68位來自基隆市與桃園市的偏鄉學童，挑選專屬自己的「幸福大禮包」，把喜歡的新衣褲與新鞋帶回家。

元大金控暨元大文教基金會已連續10年辦理「元大幸福日」，在2012年春節前夕，人稱杜奶奶的前元大文教基金會董事長杜麗莊，邀請偏鄉學童於百貨公司挑選新衣新鞋，透過這份專屬的幸福以及元大志工的陪伴，讓學童感受到元大的溫暖。

今年「元大幸福日」邀請來自基隆市的八斗國小，全校同學有三成為低收入戶，物資相對缺乏；位於桃園市復興區的長興國小地處偏遠，全校學生僅有35名，皆為泰雅族小朋友，校長許梅珍提到，此活動讓孩子們學習選擇自己喜歡的東西，實現夢想。

長興國小學童一大早六點多就必須搭車北上，也不喊累，只為了可以挑選自己專屬的「幸福大禮包」，包含一套全新外套、褲子與運動鞋。長興國小陳同學拿著新鞋向身邊同學分享喜悅心情，「很開心能夠挑選新鞋，挑到我最愛的籃球鞋」他表示想趕快回去給哥哥看，這是他收過最棒的兒童節禮物。

八斗國小黃同學穿上新的外套後，就再也不肯脫下，「一個月前就開始期待今天的活動，我超愛幸福大禮包，真的讓我感覺很幸福」，透過這次活動，期盼每位學童都能感受專屬幸福，帶著這份愛繼續在求學與成長的路上茁壯。

「元大幸福日」從2012年開辦至今已有28場，已有1579人次志工參與，元大金控暨元大文教基金會將繼續扮演偏鄉學童在教育學習、陪伴上，最重要的後盾，持續用愛傳遞給更多需要的人，讓正向的力量無限延伸。

(中時 )