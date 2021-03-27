林俊傑今40歲生日舉辦「The Next Big Thing 長大的事」線上發布會，一開場就驚喜宣布28日推出首張全英文EP《Like You Do》，且將於6月6日舉辦「聖所終點站線上演唱會」；由於好友周杰倫（周董）之前曾在節目裡問林媽媽「JJ什麼時候結婚生小孩」，林媽媽當時妙回「你介紹啦」，JJ事後則說「一切看緣分」，如今邁入而立之年，被拷問何時婚頭？他今鬆口表示：「不抗拒不害怕，做該做的事一切隨緣。」自認如果當爸，「是屬於會跟小孩一起玩、會被老婆罵的那種」。

此外，目前在上海進行防疫隔離的蕭敬騰（老蕭），今透過VCR祝賀JJ生日快樂：「大大的恭喜J兄，今年滿40歲，真的很不容易，希望你接下來日子天天開心、事事順利，永保青春。」ELLA同樣透過VCR送上祝福：「我說林俊傑你都幾歲了，40歲了耶，不要一天到晚只會泡咖啡、露營，趕快發新專輯辦演唱會啦，祝你生日快樂。」鄧紫棋也祝JJ「男人40一枝花。」包括LULU、Selina、王源、王嘉爾、余文樂、阮經天、阿杜、周杰倫、阿信、陶喆、孫燕姿、陳立農、黃子佼、鳳小岳、鄧紫棋、蔡健雅等眾星獻上祝福，JJ感動表示：「祝福我都收到了，看到好多好久不見的朋友們，真的很感動，謝謝大家！」

今準備慶生時，JJ赫然發現有神秘嘉賓推出蛋糕，讓JJ直呼：「大家太厲害了，全程都瞞著我！」感動陳立農抽空排開行程前來；提及生日願望，JJ表示：「希望所有藝人、大家都可以很團結為華人爭光，為各自領域努力。」期盼生活儘早恢復健康的常態，能跟大家面對面見面，第3個願望則希望今天的發布會發表的所有事情都能夠順利，一切都圓滿突破框架。

JJ的全英文EP《Like You Do》明天零時全面上線， JJ表示：「今晚過了凌晨12點，大家一起跟著我進入平行時空吧！」他今介紹完專輯後，緊接著則播放一段30秒的「神祕隱藏版曲目」，並預告在4月底後才會揭曉這首隱藏曲目。至於6月6日將舉辦的「聖所終點站線上演唱會」，JJ表示：「這次跟團隊們想了不同以往演出的形式，期待跟大家在線上相見！」售票方式將在近期公布，詳情鎖定林俊傑官方各大社群。

(中時 )