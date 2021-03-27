邁向第4年的「老兵召集令」活動，吸引昔日戰士重返英雄島。（中時資料照／李金生攝）

金門2大年度觀光大戲「老兵召集令」「中秋博狀元餅」，年年都掀起觀光熱潮，穿梭來去的遊客帶動蓬勃商機。縣府觀光處今年提早招商作業，即日起至4／30受理特約商店報名，歡迎大家共襄盛舉，攜手迎來跨季「一路紅」觀光熱況。

觀光處長丁健剛表示，金門「中秋博狀元餅」活動今年邁入第16年、「老兵召集令」也將在雄壯軍歌聲中向第4年大步前進，2大強檔活動吸引不同客群，也帶來多元化的商機，建議業者針對市場客群消費差異，推出不一樣的主題商品。

縣府規畫，今年「中秋博狀元餅」訂於8／21-9／21舉辦，除有5鄉鎮賽、店家博餅、博餅劇團等單元外，更推出博餅專車、博餅穿越時空區、變裝博餅歡樂派對等創新內容，讓這項相沿300多年的民俗活動也能與時俱進，更加貼近年輕朋友，也能創造更多新話題。

金門老兵召集令活動則訂於10／15-12／15登場，今年將再推出「完成任務送好禮」之外，另有「周冠軍掛榮譽旗」、「那時候的她(他)，妳好嗎？」、「注意！金門老兵返金囉」等創意新單元，預期將再掀起老兵重返英雄島，回顧軍旅生涯的熱潮。

縣府歡迎業者加入2大活動特約商店的行列， 規畫更多樣化商品及專屬創意遊程體驗，讓遊客有更多的選擇。有興趣者可上〈金門縣政府觀光處〉網站下載報名表。洽詢電話324194。

(中時 )