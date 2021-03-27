從人體長痣的位置可以看命運！搜狐網命理專欄指出，身上有4大部位的痣是「小人痣」，其中長在鼻翼容易破財，長在耳根則是個性小心眼，若是長在鎖骨，更會為錢不擇手段坑害自己人。

▍1. 鼻翼長痣

長在鼻翼處的位置被稱為「破財痣」，因為鼻子代表財運，而鼻翼就是財庫，在財庫的位置長惡痣，就相當於在口袋上有一個非常大的破口，是典型的破財之相，此類人常常是花錢大手大腳，就算是有錢自己也存不住，尤其身邊會有不少小人作祟，因此常常被騙取財產，多半都是較為笨拙的人。

▍2. 耳根長痣

一個人的耳根位置若有惡痣，被稱為「害病痣」，大多數的情況下，他們天生的耳根子非常軟，常常會受到別人的誘惑而上勾，屬於典型沒事找事做的人，還會把家裡鬧得雞飛狗跳，加上個性小心眼，易有心病，他們多半不會調節自己的情緒，體質也會較差，三天兩頭身體就常常生病。

▍3. 眼白長痣

在相學當中，若是一個人的眼白的位置處長有惡痣，往往人際交往能力比較差，為人尖酸刻薄又喜歡算計人，看不慣身邊的人過得比自己好，因此會想盡一切辦法去迫害他人，或在背後中傷別人，心眼非常壞。此類人的異性緣也不好，婚姻往往難以白頭偕老，都是自作孽的結果。

▍4. 鎖骨長痣

鎖骨有痣的人個性過度自我，脾氣大又喜歡計較，在感情上比較苛責，常常為身邊的伴侶與家人帶來不少麻煩，加上他們非常小氣，常常會為了錢財算計他人，就連身邊的家人多花一分錢也不行，生活中總會遇到不少很難擺脫的麻煩，尤其事業成就也不順。

(中時新聞網)