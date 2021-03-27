壽險業2020年面臨前所未有挑戰，新冠肺炎疫情、利率持續走低，安聯人壽展現韌性，去年以逾新台幣578億元的銷售業績，穩坐外資壽險公司銷售「投資型保險商品」總保費排名第一名的佳績，維持台灣投資型保單領導品牌之地位。

安聯人壽總經理林順才表示，去年除了疫情紛擾外，利變型保險因為宣告利率管理，初年度保費大幅衰退，今年1、2月仍呈現28％負成長，純保障的傷害險、健康險以及投資型保單等，仍是今年的銷售主力。

不過，隨各家壽險業者投入資源，林順才認為，投資型保單將愈來愈競爭；面對市場競爭壓力，林順才坦言，台灣保險是高度監理、高度競爭的環境，雖然創新不容易，但若成功「創新」所帶來的效益將非常大；因此，創新必須要從數位轉型開始，透過數位轉型、吸引更多年輕人加入，注入更新的思維，並透過專業的訓練與管理，提供客戶全方位的解決方案。

安聯人壽在健康型商品方面，去年亦有所斬獲，新契約保費成長23％，以高成長率表現名列前茅； 根據壽險公會統計，2020年初年度保費收入合計年減28.1％，惟安聯人壽不畏大環境艱困，初年度保費收入年增1.3％、逆勢成長，是唯4家繳出「正成長」成績單的壽險公司之一；總保費收入較市場整體衰退9％，亦同步成長2％。

安聯人壽表示，歸功於產品、通路、及顧客服務等三個核心策略運用得宜，業績表現才能突破重圍展現韌性；拓展業務版圖部分也有亮眼的表現，目前業務員人數約5000人，林順才表示，預計在2025年業務團隊能突破1萬人，是近5年來業務團隊增加速度最快的壽險公司。

林順才表示，業務透過數位化學習與管理，能吸引年輕人加入團隊，更重要的是由年輕化主管帶領，溝通更加順暢、業務團隊才留得住人；此外，安聯人壽是外商公司，對年輕人來說，磨練後有海外工作機會，成了吸引人才的關鍵。

展望未來，林順才認為，國內壽險公司面臨接軌IFRS 17與ICS 2.0等挑戰，「對未來不敢期望太高」；對壽險業的成長目標，林順才認為，仍須以「樂觀」角度來看，預測今年應該可以維持與台灣今年經濟成長率相當、約4％成長率的挑戰。

連3年蟬聯「亞洲最佳企業雇主獎」的安聯人壽，在新冠疫情衝擊產業的嚴峻經營環境下，仍不斷思考如何提供員工更貼心的福利措施，提升員工的幸福指數；安聯人壽女性占比超過6成，自2020年10月1日起，女性員工有薪產假由原有法定的8周(56天)增加至4個月(120天)，不僅凌駕業界，去年員工平均教育訓練時數也高達14小時。

(中時 )