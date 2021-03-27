周孝安與陳天仁證實已經登記結婚。（摘自臉書）

36歲周孝安與小他9歲的女星陳天仁閃婚！兩人27日不約而同在臉書宣布結婚喜訊。周孝安說：「其實我一直想要有個自己的家庭，現在我的太太讓我實現這願望了，謝謝一直支持我的朋友們，也謝謝曾經鼓勵我會幸福的粉絲們，謝謝大家的祝福，我們結婚囉。」陳天仁則說：「謝謝能遇見和我相像的靈魂伴侶周孝安，每天都讓我笑到肚子痛，希望大家也都有好歸宿呀！」

周孝安經紀人表示，他們過年前就已經登記了，但是因為疫情的關係，暫時還沒有計劃宴客，他們很幸福，謝謝大家的關心。據悉兩人交往1年多，終於決定將女友娶回家。陳天仁經紀人小任也表示「給予祝福」，至於其他細節她還沒有深度去了解。

周孝安過去情史豐富，與江祖平的戀愛談得轟轟烈烈，2019年還被當時交往的女友李京恬臉書爆料他喜歡上對戲的「前女友」，當時所指對象就是同劇女主角周曉涵。27日宣布閃婚，結果新娘不是與他傳緋聞多時的周曉涵，而是曾與一起演出《必勝大丈夫》的陳天仁，陳天仁當時還是飾演周曉涵的小妹。而他婚前最後一段公開承認的戀情對象是小他12歲的嫩模Aeirl，但2019年底他坦言兩人生活價值觀有落差，主動結束4個月短命戀。

(中時 )