擁有廣大粉絲的《奔跑吧兄弟》正在中天綜合台熱播，本週日(28日)播出內容是千載難逢的中韓跑男合作賽，鄧超、李晨、Angelababy(楊穎)、鹿晗、鄭愷、王祖藍、陳赫、鹿晗一行人遠赴韓國，合體《Running Man》主持群，展開中韓兩兩一組混搭PK賽。

眾人在火車之旅一路歡聲笑語，接下來就面臨戶外極限挑戰，Angelababy與李晨做划水船，尖叫聲不絕於耳；鹿晗、陳赫兩人，為維持頭上頂著水的平衡神經緊繃，最後還是成了人體噴泉；王祖藍、鄧超、鄭愷挑戰20層樓高空彈跳，王祖藍跳下去前原本想放棄，一想到自己在老婆心中是完美老公，不顧恐懼一躍而下，讓隊友紛紛起身為他鼓掌，鹿晗直呼:「祖藍哥真的是拚了！」鄧超還幫王祖藍對李亞男喊話:「亞男！你看你的男人！」這一句話，著實見證了兄弟之間互挺的友情，而一向膽大的Angelababy卻好奇這個點，「好想知道祖藍跳下來時有沒有閉眼。」

中韓跑男大合體，抽旗子找搭檔，配對氣氛超融洽，在歡樂的氛圍中，王祖藍一聲驚呼:「怎麼會是你！」原來他抽到的隊友，竟是有著大長腿且192公分的李光洙，這組合完全成為「最萌身高差」，兩邊的隊長鄧超與劉在錫則抽中彼此，有如超神兄弟般的組合，讓眾人眼睛為之一亮。《跑男》女神Angelababy與「超強能力者」金鍾國搭檔，在抽選前金鍾國表示，「感覺粉紅色會是Angelababy我才選的。」李晨則是與韓國《RM》女神宋智孝搭檔，一旁的鄧超猛虧:「今天大黑牛怎麼特別靦腆。」Angelababy還說:「跑男幾個男生都舉著旗子說我要宋智孝！」《RM》團員們也熱情告白:「我們也想要Baby！」

轉場的過程，中韓兄弟同車暢聊趣事，金鍾國在車上一臉認真的告訴Angelababy，「我會讓妳贏的！」最萌身高差李光洙與王祖藍，用著不同的語言誇獎對方，結果兩人突然來一句「I like you」互相告白，HAHA則在車上對鹿晗傳授前輩經驗，更多精彩內容，鎖定本週日(28日)晚間8至10點中天綜合台《奔跑吧兄弟》。

(中時新聞網)