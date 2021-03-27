韓國「防彈少年團（BTS）」為即將上映的電影《信號：長期未解決事件搜查班》演唱主題曲〈Film out〉，這首是由日本人氣樂團「back number」提供樂曲，BTS成員柾國參與製作，26日驚喜公開新曲MV預告，並宣布將在4月2日全球同步上架，消息一出立刻讓A.R.M.Y們（官方粉絲名）嗨翻。

BTS日前首度獲葛萊美獎「最佳流行组合」提名，雖然最後敗給女神卡卡（Lady Gaga）與亞莉安娜格蘭德（Ariana Grande），但他們在頒獎典禮上表演人氣曲〈Dynamite〉再度掀起話題。而將於6月16日發行的精選輯《BTS, THE BEST》蒐羅了從2017年起約4年半的期間，在日本發行過的作品所集結成，與粉絲們一起來回顧從2017至今，BTS在日本活動的亮眼表現與卓越成長。

該精選輯也首次收錄了在日本4月2日上映的電影版《信號：長期未解決事件搜查班》主題曲〈Film out〉，這是一首把對於至今眼前都會浮現的那個人以及無法從心中抹去的那個人的想念，搭配著美麗旋律，深植於聽眾心底的抒情歌。而這也是延續2018年電視劇版本《信號 長期未解決事件搜查班》主題曲〈Don’t Leave Me〉後，BTS與該劇的第二次合作，主演坂口健太郎也在當時與BTS結識，不僅參加了BTS在日本的粉絲見面會活動，坂口前往韓國時也與BTS成員見面吃飯。

(中時 )