影片曝光 新船熱鬧下水才10秒 船體瞬間往右舷側翻 岸邊一片驚呼（翻攝記者爆料網 ）

高雄「勝帆188號」最新翻船影片曝光，全長全長95秒的影片從岸邊工作人員的視角記錄了新船「勝帆188號」下水到翻覆的整個過程。影片中可見，新船在熱鬧的鞭炮聲中從岸邊滑軌後推要進入水面，但是船底及船艏入水後約10秒鐘，船身就開始向右舷傾斜，並且發出巨大聲響，現場民眾見狀大喊「欸欸欸.....」，工作人員看到也都驚呼連連 ，接下來岸邊工作人員瞬間愣住，幾秒後才回神並趕緊向船上工作人員大喊「好了、 好了、不要動」。此時整個傾斜的船體已經隨著水流流向，往船艉方向漂移。

由高雄三陽造船廠建造的「勝帆188號」，27日上午11時舉行下水典禮，新船一下水不明原因就側翻，嚇壞在場觀禮民眾與工作人員。高雄港港警及消防局獲報後趕往救援，所幸無人受傷，在旁的二艘拖船見狀，立即再將該船拖回三陽造船廠碼頭維修，詳細側翻原因仍待釐清。事發當時，該船上工作人員均留在船上待援，並無人受傷，港警也隨即在航道上戒護，避免往來船隻誤觸。

據了解，該船為700噸遠洋漁船，當時造船廠工作人員及參與貴賓正開心拿起手機紀錄新船下水的瞬間，沒想到漁船才下，隨即失衡在海面上大角度傾斜，所幸並未完全翻覆。船隻目前已經拖回造船廠進行維修，詳細側翻原因仍待釐清。

(中時新聞網)