知本溼地環頸雉族群穩定，繁殖季常見雄鳥振翅鳴叫，環團呼籲縣府應重新評估綠能選址。（莊哲權攝）

荒野保護協會台東分會今天號召民眾進行環頸雉調查。（荒野提供）

台東縣政府將在知本溼地蓋光電廠，當地也是2級保育環頸雉重要棲息地，荒野保護協會今天辦理知本溼地環頸雉調查，共紀錄到147隻，可見族群數量穩定，但是面對即將舖天蓋地而來的光電板，勢必對環頸雉生存空間造成衝擊，環團呼籲縣府應重新評估綠能選址。

今天清晨，40多位民眾齊聚知本溼地，在祖靈碑前敬告卡大地布部落祖先後，兵分6路，以穿越線方式尋找環頸雉蹤跡，曠野中不時傳來雄鳥振翅啼叫的「嘓嘓」聲， 近2個小時，共記錄到147隻，大多分布在濕地南側。

荒野保護協會台東分會環境議題組長蘇雅婷表示，該協會4年前發起知本濕地環頸雉調查，2018年調查到84隻，2019年128隻，2020年163隻。由於今年2月溼地北側曾發生火災，擔心會對環頸雉生態造成影響，這次調查結果比預期還多，也顯示環頸雉族群在此穩定成長。

蘇雅婷指出，環頸雉在紅皮書中名列極危物種，因棲地破壞及外來種混血，在西部已經稀有，知本溼地則在花東地區的環頸雉棲地扮演重要角色， 有責任加以保護，讓牠們有完整的棲地，不要受干擾。

「我們並不是反對開發光電，而是應該設置在對的地方」，環團呼籲，預定開發面積達161公頃的知本光電廠，應迴避生態熱區，保留給環頸雉生存空間。

蘇雅婷說，這次還記錄到黃鸝、台灣畫眉、魚鷹、夜鷹等珍貴鳥種，其中，黃鸝更是指標性鳥類，如果予以適當的規畫及復育，可成為屬於台東特有的生態亮點。

(中時 )