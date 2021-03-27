台灣面臨56年來最嚴重旱災，經濟部日前宣布苗栗、台中自4月6日起實施「供五停二」的節水措施，讓民眾罵翻，但行政院長蘇貞昌卻說，若不是政府超前部署早就停水了。前民進黨立委沈富雄昨(26日)對此在節目上批評，覺得政府對這些臨發事件處理能力很差，既超前部署不行，臨機應變也不行，都不做一些節水政策的原因，就是「怕引起民怨！」

苗栗、台中率先「供5停2」限水，不過其他綠營執政縣市卻還未限水，引起藍綠有別的疑慮。對此，行政院長蘇貞昌26日駁斥表示，限水分藍綠真的是天方夜譚。蘇說，我們三年多前超前部署，所以有越域引水將翡翠水庫的水引到新北，石門水庫每天20萬頓供新竹。另一方面，我們很早挖掘抗旱水井以及海水淡化種種措施，否則今年這種百年難得的旱災，早就該停水了。

針對蘇貞昌對水情告急的辯解，沈富雄26日在節目《少康戰情室》反嗆，老早就該限水了，如果經濟部把工業、民生、農業用水解釋得很好，像是限了民生用水，會有民怨、選票會跑掉、限農業用水需要補貼農民損失、工業部分無法限水，是因為護國神山台積電產值影響鉅大，這些都講清楚的話，大家就不會抱怨。

但沈富雄說，像他本身在節目上講了兩周節水事情，包含他可以接受兩天洗一次澡，甚至講過三天洗一次沒有關係，但都被笑，不被當一回事；因此他直言，政府都不做一些節水政策的原因，就是「怕引起民怨！」

(中時新聞網)