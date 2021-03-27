台新夢想家指標球星「少俠」田壘日前宣布本季結束後將正式引退，新竹街口攻城獅球團特地於27日以91比99不敵夢想家賽後，為了田壘準備一段感性影片，片中包含總教練林冠綸、技術顧問陳志忠，以及鄭瑋、成力煥、吳岱豪等球員皆對田壘感性告白，祝福他在退休後一樣能像在球場上一樣發光發熱。

更特別的是，攻城獅球團特別為了田壘準備一份大禮，是由星夢郵輪贊助的「探索夢號」5天4夜外島跳島之旅，且房型為頂級的皇宮套房，希望田壘在退休後能先與家人共度美好假期，也謝謝他多年來為台灣籃壇的辛苦付出！

(中時 )