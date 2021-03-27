PLG》向田壘致敬！攻城獅送豪華郵輪度假之旅 17:362021/03/27 中時 黃及人 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 攻城獅中鋒吳岱豪跟田壘(右)是長年在國家隊一起奮戰的戰友。(攻城獅提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台新夢想家指標球星「少俠」田壘日前宣布本季結束後將正式引退，新竹街口攻城獅球團特地於27日以91比99不敵夢想家賽後，為了田壘準備一段感性影片，片中包含總教練林冠綸、技術顧問陳志忠，以及鄭瑋、成力煥、吳岱豪等球員皆對田壘感性告白，祝福他在退休後一樣能像在球場上一樣發光發熱。 更特別的是，攻城獅球團特別為了田壘準備一份大禮，是由星夢郵輪贊助的「探索夢號」5天4夜外島跳島之旅，且房型為頂級的皇宮套房，希望田壘在退休後能先與家人共度美好假期，也謝謝他多年來為台灣籃壇的辛苦付出！ PLG》打架了！杰倫揮拳打大勝同遭驅逐出場 (中時 ) #田壘 #攻城獅 #夢想家 #打架 #PLG 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 PLG》成功續命！大勝領軍攻城獅退夢想家3連勝 17:032021/03/20 體育 PLG》左踝重傷逼退！田壘目標留夢想家「幫忙」 14:372021/03/15 體育 PLG》獅戀無罪！攻城獅球星帥氣打扮進場 14:592021/03/13 體育 PLG》攻城獅辦工程師籃訓營 陳育緹當教頭 15:012021/03/27 體育 PLG》夢想家摘台中首勝 奉送富邦坐穩例行賽第1 17:122021/03/21 體育 PLG》打架了！杰倫揮拳打大勝同遭驅逐出場 15:422021/03/27 體育 PLG》續命之戰！攻城獅首次舉辦主場直播派對 10:572021/03/19 體育 PLG》少俠傳奇落幕 田壘宣告本季結束退役 14:132021/03/15 體育 籃球》田壘退休 恩師謝玉娟爆趣事 18:102021/03/17 體育 《天堂M》首度攜手beanfun!聯名、史上最狂回饋、祭出總金額2,000萬元零用金 15:282021/03/23 科技 籃球》T3BA賽事今年正式開打 放眼進軍重大國際賽 15:522021/03/17 體育 PLG》例行賽首次造訪台中 盧秀燕親臨開球 17:452021/03/20 體育 10：4象擒獅 4小時45分破9局最長紀錄！中職開幕戰 小英觀賽7800人滿場 04:102021/03/14 焦點要聞 體育熱門新聞 邁阿密大師賽不敵世界第2 盧彥勳卻十分開心原因是？ - 體育 中職》向醫院請假坐鎮球場 洪總：這是我的工作 - 體育 PLG》向田壘致敬！攻城獅送豪華郵輪度假之旅 - 體育 PLG》打架了！杰倫揮拳打大勝同遭驅逐出場 - 體育 HVL》決戰開打 華僑、東山直落三闖進4強 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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