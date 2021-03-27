由於長榮海運巨型貨櫃輪「長賜輪」於蘇伊士運河擱淺，阻塞航道，且耗時多日仍無法脫困，部分船隻已改道非洲南端的好望角，不過許多仍在原地等待。專門機構指出，若改道好望角，不僅航程大增、運費暴漲，更要面對非洲沿岸多年來難以根除的海盜問題。

英國「勞合船舶協會」（LR）發布的《勞合船舶日報》（Lloyd's List）指出，已有愈來愈多船隻選擇放棄蘇伊士運河，改走好望角航線。除了長賜輪姊妹艦「長賀輪」已向南駛出紅海，部分在地中海或印度洋中航行到一半的船隻，也已急速改變航向；剛從美國或英國出發的船隻，更有許多直接改走南向航線。

不過船舶經紀公司「Braemar ACM」指出，繞行非洲南部將導致航程大增，連帶使各種成本同步上漲，額外費用恐達數十萬美元。另「9News」等外媒報導，防區包含紅海、阿拉伯海、亞丁灣等海域的美國海軍第5艦隊，也已接到多國船東的聯繫，希望在改道好望角航線時，能獲得附近美軍船艦的協助，以免遭惡名昭彰的索馬利亞海盜攻擊。

近年來，非洲沿岸的海盜行為十分活躍，被認為是全世界最危險的海域。雖然東非索馬利亞海盜最為出名，但在美軍為首的第151聯合特遣隊（CTF-151）、歐盟「亞特蘭大行動」（Operation Atalanta，前身為索馬利亞歐盟海軍部隊）等反海盜武力嚇阻與警戒下，東非狀況已大有改善，反而是西非沿岸的海盜持續抬頭。根據國際海事局（IMB）海盜報告中心資料，2020年在西非幾內亞灣發生的海盜事件大增，共130名水手遭挾持，佔該年度全球總數的96.3%。

(中時新聞網)