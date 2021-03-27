由於長榮海運巨型貨櫃輪「長賜輪」於蘇伊士運河擱淺，阻塞航道，且耗時多日仍無法脫困，部分船隻已改道非洲南端的好望角，不過許多仍在原地等待。專門機構指出，若改道好望角，不僅航程大增、運費暴漲，更要面對非洲沿岸多年來難以根除的海盜問題。
英國「勞合船舶協會」（LR）發布的《勞合船舶日報》（Lloyd's List）指出，已有愈來愈多船隻選擇放棄蘇伊士運河，改走好望角航線。除了長賜輪姊妹艦「長賀輪」已向南駛出紅海，部分在地中海或印度洋中航行到一半的船隻，也已急速改變航向；剛從美國或英國出發的船隻，更有許多直接改走南向航線。
不過船舶經紀公司「Braemar ACM」指出，繞行非洲南部將導致航程大增，連帶使各種成本同步上漲，額外費用恐達數十萬美元。另「9News」等外媒報導，防區包含紅海、阿拉伯海、亞丁灣等海域的美國海軍第5艦隊，也已接到多國船東的聯繫，希望在改道好望角航線時，能獲得附近美軍船艦的協助，以免遭惡名昭彰的索馬利亞海盜攻擊。
近年來，非洲沿岸的海盜行為十分活躍，被認為是全世界最危險的海域。雖然東非索馬利亞海盜最為出名，但在美軍為首的第151聯合特遣隊（CTF-151）、歐盟「亞特蘭大行動」（Operation Atalanta，前身為索馬利亞歐盟海軍部隊）等反海盜武力嚇阻與警戒下，東非狀況已大有改善，反而是西非沿岸的海盜持續抬頭。根據國際海事局（IMB）海盜報告中心資料，2020年在西非幾內亞灣發生的海盜事件大增，共130名水手遭挾持，佔該年度全球總數的96.3%。
文章來源：Fears over pirate attacks grow for ships detouring from Suez Canal through dangerous African waters
文章來源：Gulf of Guinea records highest ever number of crew kidnapped in 2020, according to IMB’s annual piracy report
(中時新聞網)
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