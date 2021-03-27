富邦悍將總教練洪一中近幾場比賽抱病缺席，是他執教生涯少見，今日賽前他現身時戴著口罩，面色有些虛弱，他透露自己還有些感冒，是跟醫生「請假」才能來球場，堅持來球場坐鎮是因為這是自己的工作。

洪總今年休季期間動了肺部結節動手術，當時醫師建議他要休養3個月，這段期間要戴口罩、不能去人潮聚集的地方，不過洪總太「鐵齒」，開完刀1個月就覺得自己身體恢復不錯，沒想到上周新莊氣溫驟降，沒多穿幾件衣服的洪總因此感冒中標。

洪總24日出現發燒，回報醫生後被命令一定要回去住院，「因為我剛開完刀，抵抗力比較弱容易感冒，醫生也會特別謹慎，已經住院好幾天了，下次會小心啦，不敢再鐵齒了。」昨日富邦悍將對上味全龍，洪總也是賽前1小時才到場。

抱病回到球場，洪總亮出手腕上的住院識別手環，他表示督軍是他的工作，因此想到球場坐鎮，「現在身體只有稍微咳嗽啦，在醫院也是要看比賽，心懸在那邊，不如來球場。」洪總表示來球場有請示過醫生，比完賽後還是要回醫院住院，自己今日也只會在場邊觀戰，現場調度就交給教練團，「大家都知道該做什麼。」

(中時 )