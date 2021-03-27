廣達電腦董事長林百里演講時強調科技創新靠工程師，醫療行動的改變靠醫師。（周麗蘭攝）

政務委員唐鳳以視訊回答方式進行講座，深入淺出，妙語如珠。（周麗蘭攝）

用心插柳，柳成蔭！臺大雲林分院在醫療不足的雲林深耕，深刻認知雲林的困境與機會，4年前開始布局成立遠距醫療中心，為了運用資通訊科技及5G的科技，鴨子滑水結合產官學界，縮短醫療不平等的差距，竟成全台遠距醫療的典範，也寫下醫界彎道超車的紀錄。

臺大雲林分院如今有遠距醫療百貨公司之名，意思是「要什麼都有」，2017年成立遠距醫療中心後，副院長馬惠明帶著資料向政府、友院、業界遊說，在院長黃瑞仁支持與同仁通力合作下，使資通訊科技與醫療結合，達成許多不可能任務。

院長黃瑞仁說，一開始是勾畫打造雲林成為遠距醫療區域合作的示範縣市為願景，在衛福部支持下，與縣內友院、基層診所通力合作，2018年連結區域內外的醫院、診所以及長照機構，推動「安心雲林，e院聯防」計畫，以醫療大水庫的概念解決雲林縣急重症資源不足窘境。

不久陸續推動「傷口遠距照護」、「遠距學童心臟篩檢群助計畫」、「高風險病人出院管理」、連結長青食堂與診所照顧長者的「阿波羅計畫」。

去年新冠肺炎疫情爆發，臺大雲林分院領航首創「居家隔離檢疫通訊診療」讓病情穩定的病人盡量不要到醫院，衛福部看到此一模式可行，開始在其他縣市推動，很多人不知其實是來自「雲林經驗」。

臺大在雲林篳路藍縷走過17個年頭，遠距醫療成果令業界驚豔，今（27日）在虎尾科技大學國際會議廳舉辦「運用資通訊科技在資源不足的地區的醫療照護模式」國際學術研討會，邀請美國約翰霍普金斯大學及印度籍、日本籍教授、政務委員唐鳳、廣達電腦董事長林百里等產官學界領袖與專家演講。

曾擔任世界衛生組織是為健康指引發展小組主席的約翰霍普金斯大學教授拉布里克特別強調，智慧型手機無遠弗屆，健康照護的資訊結合手機，是未來的趨勢。林百里則表示，科技創新靠工程師，醫療行動的改變靠醫師。

副院長馬惠明分享經驗說，推動過程中最重要的是透明、公開、誠意的交往，因為困難的不是科技而是人，雲林縣的醫療缺乏是劣勢，最大的優勢是和睦相處，縣內的醫療院所分層醫療，願意敞開心胸合作是成功的關鍵。

(中時 )