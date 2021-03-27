控制怒氣與學會冷靜非常重要，新北市一名楊姓男子，與家人出門買晚餐，路上遇到一名58歲朱姓男子不斷跟他要香菸，楊男不爽被朱男不斷騷擾，抓住對方衣領將他推到在地，結果朱男後腦撞擊地面昏倒，搶救兩天仍身亡，楊男遭判刑7年4月，日前上訴二審被駁回。

2018年12月28日下午大約5點多，25歲的楊男與家人到汐止區一間小吃店買晚餐，路途中遇到朱男不斷騷擾，一直要香菸抽，朱男此舉惹怒楊男，他一把抓住朱男衣領，兩人爆發拉扯，結果朱男被推倒，後腦直接撞擊地面，倒地不起。

附近店家見狀趕緊報案送醫，朱男因為頭部外傷、顱骨骨折及顱內出血、顱腦損傷，搶救兩天仍不治。楊男到案後，否認有推倒朱男，是兩人起衝突時朱男腳勾到，才會往後倒；且當下朱男說要對家人不利，自己一時激才會穩動手，此舉應屬於防衛過當。

不過法官勘驗監視器，兩人起衝突時雙腳沒有交纏，且楊男當下已用警告方式，要朱男別騷擾家人，難認正當防衛，且楊男年輕力壯，朱男身形瘦弱，卻因一時衝動，導致朱男死亡；審酌楊男至今未坦承犯行，與朱家人和解，依傷害致人於死罪，去年遭判刑7年4月。楊男上訴二審，經高院審理後，日前駁回上訴，維持一審決，可上訴。

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(中時新聞網)