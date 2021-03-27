桃園竟有雇主在協調會上羞辱移工，當場掏出2大袋的1元硬幣，8938元薪資要移工1元、1元數。（移民移工服務中心提供／蔡依珍桃園傳真）

移民移工服務中心揭露一起桃園雇主在勞資爭議協調會後，以全部1元硬幣支付8938元薪資給印尼籍看護工的事件，在中壢賣早餐的楊姓雇主27日下午在臉書承認錯誤，氣不過做了衝動舉動，但也直言看護做了許多過分的事，「事情有頭有尾，不要只會看尾來指責！」

楊姓雇主坦認越界讓「阿咪」多分擔額外工作，確實不對在先，也因為情緒氣不過做了衝動的舉動，造成社會資源浪費跟大眾誤解，真的很不好意思，但她直言問題不是一天兩天，會鬧到這麼難看的地步，絕對不會是單方面的問題。

楊姓雇主指控，3年滿約的時候就想要換人，阿咪堅稱繼續做，還交換條件要周日放假出去跟男朋友過夜，她們同意也沒扣過半毛錢，但阿咪變本加厲，偷錢、2支手機24小時開視訊講電話、倒垃圾倒3小時不回家，還把男朋友帶雇主家過夜，跟男朋友吵架就喊不幹，每天講電話吵到照顧的阿嬤，再反過來指控讓她太累。

楊姓雇主強調有說找到人即可替換，是阿咪急著要到男朋友工廠上班堅持要走，重申絕無欠薪，是談解約問題時阿咪沒有到場，感嘆台灣人幫著外勞欺負台灣人，去中壢車站走一下，看一下外勞現在到底多囂張就好了，「喊做就做、喊換就換，雇主又要再花4萬請一個新的看護工，請問簽合約到底在簽什麼意思？都是雇主倒霉！」

但網友仍不領情，直言要求移工做許可外的工作，也沒額外給錢，人家沒做，剛好而已，也有人提到，份內事沒做好和偷錢，雇主完全有立場責怪她甚至送法辦，但要求做份外事又用8000多個1元刻意製造別人麻煩，先前的任何有理都會被抹去。

(中時 )