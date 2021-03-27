當地林厝里長蕭富子表示，很多民眾都接管喝山泉水或作民生用途，也有人煮沸飲用來喝。(吳建輝攝)

當地居民表示，湧泉水量充沛，汛期豪雨季時像是澎派小瀑布，有時又像潺潺小河流，但都能清楚聽到流水聲。(吳建輝攝)

水源處下游的鱘龍魚餐廳，就是921後從南投東埔山上下來，幾經尋尋覓覓，發現這處活水水源且水質清澈後落腳此處，多年前合法向縣府申請到水權，在此引水打造半露天養殖池蓄養鱘龍魚。(吳建輝攝)

八卦山脈神奇湧泉19年不間斷 全國缺水但彰化這裡不怕

久旱不雨，北彰化已實施分區供水，但南彰化員林八卦山隧道口附近有一神秘湧泉，2002年起汩汩湧泉不斷湧出，嘉惠當地數個里居民，還吸引養殖業者到此養殖鱘龍魚；居民指，當年八卦山長隧道工程開挖截斷水脈，每年流掉近12萬噸水，18年來流失的水量比現今許多水庫存量還多。

當地居民表示，湧泉水量充沛，汛期豪雨季時像是澎派小瀑布，有時又像潺潺小河流，但都能清楚聽到流水聲；水源處下游的鱘龍魚餐廳，就是921後從南投東埔山上下來，幾經尋尋覓覓，發現這處活水水源且水質清澈後落腳此處，多年前合法向縣府申請到水權，在此引水打造半露天養殖池蓄養鱘龍魚。

當地林厝里長蕭富子表示，八卦山隧道設有導水側溝，汲引往東、西兩側排放，直接流入員林大排裡去，一年365天都在流，她看在眼裡覺得實在太浪費，很多民眾都接管喝山泉水或作民生用途，也有人煮沸飲用來喝。

蕭富子感嘆，她第一年當選里長後，還特別拜託時任立委蕭景田請來台水公司人員到此處檢驗水質，水質雖佳，但檢驗結果不符飲用水之水質標準，後來不少民代建議可作灌溉用水或其他民生用途，卻未獲得明確答覆，就這樣放任它一流將近20年，如今遭逢70年大旱，只有在地人把這處湧泉當成寶貝珍惜使用。

公路總局員林工務段長陳舜賢表示，八卦山隧道上方是岩石土壤，水脈往下流依附隧道壁，流向隧道兩側的導水測溝，是屬於「襯砌水」，西隧道口流到員林大派，部分引流做為消防用水，依氣候不同，常年水流每秒達0.004立方，未規畫引水至特地地方儲存。

台水表示，確實有許多民代關心，水質目視相當清澈，但檢驗結果不符飲用水質標準，也不建議做其他用途，因此才沒有規畫使用；縣府水利資源處則表示，該水源為自然地下水，縣府未主動取水是為保留自然狀態，如從源頭截斷會破壞下游自然水情，但民眾若有需要，可至縣府水資處申請水權使用。

(中時 )