台中貨車開門擊倒16歲單車少年 慘被後車輾過身亡

台中市南區工學路，27日發生死亡車禍，16歲陳姓少年當時騎腳踏車外出要去父親公司，經過1家通信行前，1輛臨停的貨車車門突然開啟，陳姓少年被車門擊倒後慘遭後方車輾斃，39歲賴姓貨車男駕駛見狀下車查看，少年當場無生命徵象，送醫仍不治，車禍肇因待事故鑑定分析後釐清。

根據熱心民眾提供行車紀錄器畫面，當時有自小客車、貨車違停外側車道，騎乘單車的陳姓少年繞過違停車輛，靠近內側車道外，竟遭貨車駕駛座車門打開擊倒，陳姓少年連人帶車倒地約3秒，被後方自小客車輾過，陳姓少年當場無生命跡象。

警方表示，駕駛貨車的賴姓男子當時將貨車臨停在車道上，卻突然開啟車門，16歲陳姓少年剛好騎腳踏車經過，不慎被貨車車門發生碰撞，腳踏車倒地後，遭後方66歲李姓男子駕駛的自小客車輾壓，造成少年顱內、胸腔出血，緊急送中山醫院急救，最後宣告死亡。

貨車陳姓男駕駛向警方供稱，他開門當下確實沒看見陳姓少年騎腳踏車經過；至於後方輾過陳姓少年的李姓男駕駛則稱，他當時被突如其來的狀況驚嚇到，在警局接受偵訊時，緊張的說不出話來，表示若有偵訊必要，要由律師陪同，以確保自己權益。

警方指出，16歲陳姓少年為國中3年級學生，家住車禍發生地點附近，當時他獨自1人沿著工學路往忠明南路方向騎乘，準備到父親公司與父親一同午餐，車禍發生後送醫傷重不治，警方連絡陳姓少年家屬到醫院，見到少年成1具冰冷屍體，悲慟無法接受，警方將進一步調查，釐清追究肇責。

(中時 )