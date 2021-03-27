做生意最怕碰到奧客，所以不少店家會規定原則，來維護自己權益。一名網友好奇發問，許多餐廳會規訂低消是一杯飲料，不過品質卻比不上超商，這讓他有種花錢買罪受的感覺，更好奇這種店家該如何生存，貼文發出後就有網友點出1手法，「飲料難喝，就會想點別的，飲料好喝就只點一杯，是要賺什麼？」

原PO日前在PTT上發文，有感而發的說，現在越來越多餐廳會設定低消是一杯飲料，這讓他直呼觀感真的不太好，不過他可以理解，店家是為了生存，才用這方式賺錢保持利潤。但通常這種店家的飲料都不便宜，加上喝起來的口感讓他很不滿意，認為品質甚至比超商的咖啡喝起來還差，「為何很多低消是一杯飲料的店...飲料可以弄得這麼難喝啊！有種花錢買罪受的感覺」。

貼文發出後不少網友有同感的回應，並分享經驗，「有去過鬆餅店結果低消是飲料，店員說明完我們直接離開XD」、「以前東區某家蜜糖吐司就是這樣」、「之前某夜市裡面的滷味，內用也是強迫點一杯飲料」、「抵消泡沫紅茶一杯150元，比便當店附的還難喝」、「就是餐廳很會賺，讓你很氣但是又繼續消費的設計」。

不過有一派網友認為，這就是店家做生意的手法，「就是清潔費+房租」、「做生意就這樣啊」、「低消很合理，人家做生意的地方」。此外，有內行網友指出，飲料會做的不好喝反而是一種手法，「因為飲料太好喝，大家都只點一杯飲料，那要賺什麼？飲料難喝就會想點別的啊」。

(中時新聞網)