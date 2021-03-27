由籃壇人士發起的台灣籃球名人堂協會，27日在體育署大樓3樓舉行第一屆第一次會員大會，不少籃球界人士齊聚一堂，期許為台灣籃壇歷史文化傳承盡一份心力，經過票選產生15名理事、5名監事，隨後進行第一屆第一次理監事聯席會，由資深籃球媒體人王信良獲選為第一屆理事長。

台灣籃球名人堂協會經過半年多籌備，在籃壇人士大力支持下，今天舉行成立大會，未來協會將以建立台灣籃球歷史並發揚台灣籃球文化為宗旨，且推動建立台灣籃球歷史、醞釀台灣籃球文化及倫理，並達永續傳承、蒐集並策展籃球文物、引進國際籃球觀念、技術與訓練器材，內化為在地所需、與中華籃協及各籃球組織成為合作伙伴共襄盛舉、成立籃球學校、成立台灣籃球名人堂等工作為目標。

今天成立大會依內政部規定，達法定出席人數，並選出15名理事分別是王信良、張思敏、謝典林、閻家驊、石德忠、錢薇娟、鄭志龍、李一中、陳景鳳、賴秀麗、朱彩鳳、覃素莉、孫國昌、倪芝蓉、葉素娟。其中王信良、張思敏、石德忠、鄭志龍、錢薇娟獲選為常務理長，最後選出理事長為王信良。5位監事為馬台英丶洪玲瑤丶徐凱旋丶王金城丶梁嘉音，馬台英並被選為常務監事。

(中時 )