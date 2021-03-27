國民黨前主席朱立倫今天參加前主席洪秀柱舉辦的護憲保台論壇，針對國民黨的兩岸政策，他說，國民黨兩岸論述的最終目標就是兩岸和平，基礎是中華民國憲法，國民黨就是按照憲法、黨章推動兩岸關係，而一中各表的「中」就是中華民國，堅決反對一國兩制，同時堅持民主自由、反對專制獨裁。

國民黨前主席洪秀柱掌舵的中華青雁和平教育基金會，下午舉辦「護憲保台論壇」，邀請前主席朱立倫、中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中等潛在黨主席可能人選，討論國民黨的兩岸政策，儼然成為黨主席前哨戰。

朱立倫表示，兩岸關係的基礎就是中華民國憲法，而身為國民黨黨員，也要遵守國民黨黨章，這兩項基礎就是兩岸往來的基礎，最高目標就是兩岸和平。他說，兩岸要和平就需要對話，絕對不是對抗，他希望兩岸交流而非交惡，因為交流才能彼此了解、相互信任。

話鋒一轉，朱立倫指出，民進黨雖希望兩岸和平，但卻和大陸對抗而非對話，採取交惡並非交流，進而從中奪取政治利益。

談到一中各表，朱立倫直言，一中的「中」很清楚就是「中華民國」，絕對反對一國兩制，但民進黨汙名化九二共識，稱國民黨親中賣台、搞一國兩制，他強調「絕無此事」。

朱立倫說，兩岸交往的精神就是「求同存異」，也就是創造性模糊（creative ambiguity），但單靠求同「存」異不夠，希望能進一步「尊」異，才能走到下一步「化」異，這也是他在朱習會強調的重點。

至於國民黨如何撕掉舔共賣台標籤，朱立倫說，中華民國的基礎就是民主、自由、人權，每次碰到這類問題，絕無商量的餘地，因此當然要挺香港，堅持民主自由、反對專制獨裁，不能有所猶豫，這也是兩岸最大差異點。

朱立倫表示，在台灣絕大多民眾比較親美，我們是「和中」，民進黨是「反中」，其內部走的是「去中化」，這是國民黨跟民進黨不同的地方，但有一個共同點是親美。

朱立倫認為，目前政府還在說試圖加入CPTPP，但RCEP已經成立佔台灣貿易多數，不加入的話，每年至少損失30億美金，整體商業影響80億美金；交惡沒辦法解決問題，要回到務實面。

(中時 )