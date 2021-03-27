台灣大搜索／大老婆反擊！侯家元配投書媒體 痛罵林月雲

侯佩岑近日帶著媽媽林月雲登上大陸實境秀《婆婆與媽媽》，早前就因讓林月雲的昔日情史攤在陽光下，引發外界兩極評論。現在更有平面媒體爆料，指侯佩岑面對輿論壓力，表面堅強，其實內心壓力極大，幾度在錄影現場崩潰大哭，但老媽林月雲的反應卻是異常冷靜。

林月雲當年2度介入閨蜜婚姻，引發爭議，事隔多年後，她與女兒侯佩岑上大陸真人秀重提這段往事，引發觀眾反彈，連帶讓侯佩岑的甜心主播形象受到打擊。不過有傳母女倆也因此拿到高達6500萬台幣的酬勞。

自從有了家庭之後 更體會媽媽的養育之恩 卻發現 能陪她的時間更少了... 由侯佩岑 Patty Hou 發佈於 2021年3月5日 星期五

事後侯佩岑更選擇在臉書堅強面對一切批評，強調與媽媽在鏡頭前的聊天，都是真誠的抒發心情，沒有想要傷害任何人，「說出來，不求所有人理解，對於種種紛擾，我由衷感到抱歉。」

不過侯佩岑表面堅強，其實心理壓力極大，據自由時報報導，兩個禮拜前是母女倆被罵最兇的時刻，真人秀錄影現場氣氛也相當凝重，侯佩岑更數度崩潰大哭，導致錄影中斷。身為女主角的林月雲見到女兒如此，反應則是異常冷靜，被推測是為了顧及女兒心情，所以才忍著不哭。

(中時新聞網)