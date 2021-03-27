王惠萱示範漫畫腰，提醒一般民眾不要輕易嘗試。（盧禕祺攝）

王惠萱親自體驗示範Qrun酷跑機的各項功能。（盧禕祺攝）

台灣賽區主席MEI YEN女士（右四）宣布選美比賽開跑。（盧禕祺攝）

王惠萱與王慈薇、李昱欣、柯純心、孫如妤共5位皇后一起跳「防疫健康操」。（盧禕祺攝）

王惠萱與王慈薇、李昱欣、柯純心、孫如妤共5位皇后一起跳「防疫健康操」。（盧禕祺攝）

曾拿下全球城市小姐選美比賽桃園市第一名的王惠萱出新書《美皇后健身教室》，她從選美皇后蜕變成健身天后，擁有4個國家、20張專業健身教練證照！昨（27日）在新書發表會上，王惠萱親自示範最近火紅的「漫畫腰」，甚至還有升級版，驚豔全場。但她提醒，一般民眾還是應該要在瑜伽老師或健身教練指導下進行。

策劃出書的財團法人泛美國際文教基金會董事長，同時也是全球城市小姐選拔大賽創辦人的張如君表示，王惠萱的新書《美皇后健身教室》主要是要推廣「健康美」的觀念，「所謂『相由心生』，透過有效率的方法，將運動與心靈結合起來，讓自己在體態或外表，都能更加年輕有自信。張如君也希望王惠萱能透過自己的專業推動「青銀共同娛樂，共同學習」的觀念。

「泛美國際文教基金會」和「中華全球城市選拔協會」今年共同主辦全球城市小姐選拔大賽，台灣賽區總決賽訂於8月7日在王朝飯店舉行。張如君表示，選拔賽原本就是結合文教與公益的活動。今年大賽特別強調「青銀交流，世代共融」的觀念，鼓勵年輕人多協助銀髮長者，教長輩正確的運動方式來維持健康活力，同時也能参與社區銀髮族的活動，讓年輕人深刻了解，由於銀髮長者對台灣社會的貢獻，才有現今繁榮的生活。

在疫情影響下，張如君深感健康美的重要，宣布今年的選美訓練課程將特別增加體能教育，並由健身教練王惠萱擔任授課老師；王惠萱也在記者會現場與王慈薇、李昱欣、柯純心、孫如妤共5位皇后一起跳「防疫健康操」。王惠萱說，「女人的美不能只是靠化妝，運動才能同時擁有美麗又掌握健康。運動有很多好處，像是減肥、增加心肺功能、預防骨質疏鬆等等，還能改善全身的循環系統，把身體中造成發炎的廢物排出去。」她也透露之前曾得過憂鬱症，和朋友看完一點也不悲傷的電影卻哭了起來，後來就是靠運動找回健康，現在的她不重視體重、腰圍等數字，最重視的就是健康。

晶璽健康事業集團董事長何修榕致詞時表示，「重訓不當容易受傷，晶璽一直在推廣『輕運動』的理念，有人會以為輕運動就是低運動量的運動，其實「輕運動」的理念是鼓勵大家找到一個適合自己的運動，讓運動不要成為另一種壓力。適合自己，你才會持續、持久做運動，找到快樂的感覺也才不會運動傷害，『無壓運動』融入生活當中，運動起來開心、舒壓、我把這樣的運動方式稱為無壓的『輕運動』。」

王惠萱除親自示範「漫畫腰」之外，也在現場示範了537體雕機、Qrun酷跑機的各項功能，並表示結合晶璽「輕運動、食健康、享生活」的理念，才能維持體態、提升免疫力。最後由張如君董事長和何修榕董事長也騎上晶璽Qrun酷跑機，與台灣賽區主席MEI YEN共同呼喊「珍愛地球城市出發G0」，宣布選美大賽正式開跑。2021全球城市小姐(先生)選拔大賽8月7日在台北市王朝酒店舉行。

(中時 )