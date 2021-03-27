味全龍重返一軍，本周進行天母主場開幕周活動，今日賽前進行經典龍降傳承儀式，已故味全前總教練徐生明遺孀「師母」謝榮瑤也擔任開球打者，她在開球後受訪，表示味全龍回歸讓她心中湧現不少回憶，透露現在還會夢到徐總，訪談中一度哽咽落淚，

味全龍回歸中職，謝榮瑤說昨晚其實幾乎沒有睡，「感觸當然很多，尤其又在天母這個地方，很多的心緒湧上來。」徐生明在2013年結束在天母的比賽後，與太太在自家附近慢跑，結果返回天母住處後突發心肌梗塞辭世。

回想起徐總，「師母」謝榮瑤還是紅了眼眶，「現在還是會夢到他，有時候清明前後他一定會回來。」看著徐總過去執教過的味全龍重回中職，謝榮瑤也相當欣慰，「很高興請三董（魏應充）把球隊組回來，他也真的有做到，給打球的孩子更多目標，有第五隊不會這麼單調，孩子有更多舞台。」

在味全龍重組期間，謝榮瑤在背後也付出許多，例如現在的「龍魂」教練團葉君璋、張泰山、黃煚隆就是她建議三董找來的，「他們是龍，希望能有龍的傳人的延續，讓中生代帶小朋友，昨天小龍們有拿出精神，主場首戰很圓滿，不管是徐若熙、朱祥麟，期待小龍打出身價，相信龍隊能循序漸進越來越好。」

(中時 )