2021碧潭水舞自27日晚間6時30分啟用，將展演至5月22日，今年首度打造360度環境劇場，帶來視覺、聽覺的雙重饗宴。（新北市觀光旅遊局提供／葉書宏新北傳真）

2021碧潭水舞自27日晚間6時30分啟用，將展演至5月22日，今年首度打造360度環境劇場，帶來視覺、聽覺的雙重饗宴。（新北市觀光旅遊局提供／葉書宏新北傳真）

2021碧潭水舞自27日晚間6時30分啟用，將展演至5月22日，今年首度打造360度環境劇場，帶來視覺、聽覺的雙重饗宴。（新北市觀光旅遊局提供／葉書宏新北傳真）

2021碧潭水舞自27日晚間6時30分啟用，將展演至5月22日，市府在碧潭東岸設置星光草皮，帶來和過往完全不一樣的感官饗宴。（新北市觀光旅遊局提供／葉書宏新北傳真）

碧潭水舞登場展演至5月 360度環境劇場感受滿滿幸福

2021碧潭水舞自今（27日）晚間6時30分啟用，將展演至5月22日，每晚6時至8時30分每逢整點和半點演出，今年首度打造360度環境劇場，帶來視覺、聽覺的雙重饗宴，並結合市徽4瓣幸運花延伸出「花舞幸福」概念，要讓民眾感受滿滿的愛與幸福。

新北市觀光旅遊局表示，今年水舞首度打造360度環境劇場，除了寬30公尺的大型水幕投影科技外，並透過尖端投影技術，在碧潭沿岸岩石營造美麗光環境，延伸水舞展演內容，更在碧潭東岸設置星光草皮，帶來和過往完全不一樣的感官饗宴。

每日有2首精彩曲目交錯展出，每首曲目演出時間為4分半鐘，率先推出「花舞幸福」和「霓幻森林」兩首曲目；在「花舞幸福」中，炫彩蝶破繭而出，帶著幸福與愛的能量飛越新北市重要地標，帶領遊客欣賞女王頭、富貴角燈塔、淡水情人橋、新北耶誕城等充滿活力的新北亮點，最後降臨碧潭與絢麗浪漫的水舞共同舞動。

期盼與市民一起邁向下一個10年，市府團隊在新北市升格滿10周年的2021年也期許為市民朋友帶來更精彩有活力的美好城市；而「霓幻森林」將帶來一場夢幻的叢林故事，炫彩蝶穿梭於森林綠意幻境，藉由磅礡音樂結合水之藝術，絢爛光點閃耀於碧潭，帶來目眩神迷的享受，也襯托這個城市富有冒險精神的勇敢與拚勁。

(中時 )