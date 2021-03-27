濁水溪河堤旁，被不肖分子傾倒事業廢棄物。（南投縣環保局提供／廖志晃南投傳真）

今年逢苦旱，台灣第一大湖日月潭水位下降，使得潭底的各式各樣的廢棄物浮現，讓山中明珠蒙塵；台灣第一長河濁水溪，則遭不肖分子傾倒廢棄物，還放火焚燒滅跡，名川大澤都遭荼毒，堪稱舊恨添新愁。

日月潭風光明媚，也是最受民眾喜愛的風景區，即使新冠肺炎疫情來襲，遊客數仍然高居不下；不過，因為乾旱不雨，日月潭水位下降12公尺，也讓出土的潭底呈現真面貌，除了邵族傳統家屋的遺跡，還有鐵桶、輪胎、水泥塊及五花八門的垃圾堆積其間，煮鶴焚琴煞風景，也凸顯民眾的公德心還有待加強。

日月潭國家風景區管理處副處長廖錫標表示，日前，已經將伊達邵碼頭附近水域的廢棄水泥塊清除完畢，下周起，將分期清理水社、朝霧、玄光寺及伊達邵碼頭水域，先從北旦及九龍口清理，再逐步擴展到伊達邵。

濁水溪沿岸的竹山鎮、集集鎮，甚至中寮鄉山區，都被傾倒各種廢棄物，不肖之徒為了湮滅證據，甚至放火焚燒，不但造成環境、水源汙染，還影響空氣品質。

南投縣環保局長方信雄表示，因為事業廢棄物處理費極高，目前每公噸包含清運及處理費，高達約8000元，致使業者鋌而走險，營建、事業廢棄物任意傾倒，中央主管機關應該正視，至於已被傾倒的廢棄物，應該由權責單位負責清理。

方信雄強調，環保局與竹山、集集警分局加強聯合稽查，並且將在河川便道出入口加裝祕錄器，讓不法之徒無所遁形，查獲就依法裁罰並且移送法辦。

(中時 )