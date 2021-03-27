邱子芯、瑭霏變身女打仔。（鳳凰藝能提供）

邱子芯、瑭霏變身女打仔。（鳳凰藝能提供）

《木蘭特工》27日舉行開鏡儀式，王毓雅導演領軍邱子芯、瑭霏等演員出席。（鳳凰藝能提供）

影集《木蘭特工》27日舉行開鏡儀式，由王毓雅導演領軍邱子芯、瑭霏、阿修羅、張家維（樂咖）、范宸菲、熊尚之等演員出席，在拳擊館現場熱血沸騰，邱子芯、瑭霏更接受抽考，上拳擊台上驗收訓練成果。三位女星都首度挑戰新型的武打動作角色，異口同聲直呼女俠不好當，雖然演來辛苦，卻也大呼過癮！

全盛文創科技首部IP系列《木蘭特工》，主題敘述亞洲的國際女特工組織為了保護全人類免於邪惡組織的迫害挺身而出對抗惡勢力的正向故事。影片第一季預計拍攝12集，每集有不同技能的木蘭特工擔綱主演。最新一集的女主角由入圍金鐘獎最佳新人的瑭霏擔綱主演。

去年入圍金鐘後的瑭霏努力開拓新戲路，在劇組經過多番演員試鏡後出線。向來給觀眾以甜美開朗形象的瑭霏表示，與王毓雅導演合作電影《木蘭特工》時像是一個脫胎換骨的震撼教育，她從原來完全沒有武術底子的軟妹子，到經過嚴格武術訓練的格鬥高手，影集中化身漫威女英雄味十足的性感女神，都像是一場真實的生活軍訓課。

在《木蘭特工》的前期訓練中，瑭霏、邱子芯和范宸菲都接受泰拳、槍術等國際特工級的嚴格訓練，以鄰家女孩形象深入人心的邱子芯在經過實戰軍訓時才知道特種部隊荷 槍實彈的臨場感是多麼震撼人心。而自認運動細胞不錯的范宸菲，在第一次泰拳訓練時表示十分過癮，完全不怕沙包的強度。

由於《木蘭特工》動作武打戲很多，王毓雅導演表示，希望能操出現代無敵性感女俠，所以訓練強度相對要求比對國際級的嚴苛度，前製的準備訓練工作都希望演員能全力配合。男演員艾成、阿修羅、張家維、熊尚之則表示看到女生們這麼辛苦，雖然於心不忍，但為了好的作品，大家也只能在一旁加油打氣。

(中時 )