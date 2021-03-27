漁光島藝術節活動首日有沙灘音樂會，不少遊客在舞台前舖上野餐墊欣賞表演。（程炳璋攝）

漁光島藝術節首日傍晚舉辦沙灘音樂會，有樂團開場演唱吸引遊客。（程炳璋攝）

兩年1次的漁光島藝術節27日傍晚登場，今年適逢疫情，首次封島禁止車輛進入，開幕日有場沙灘音樂會，樂團與老牌藝人伴隨夕陽開唱，首日就有3萬人次湧入沙灘欣賞13樣大型藝術裝置。

漁光島藝術節已辦第3屆，首屆展覽以地景藝術配合沙灘美景，被認為有療癒感而一炮而紅，吸引近10萬人次，第2屆活動突破30萬人次，被譽為南台灣最美藝術節。

因為兩年舉辦1次，今年開展前已備受期待，台南市文化局邀請包括外國等13組藝術團隊，在漁光島沙灘上放置13樣大型藝術品，打造網美拍照天堂，還沒開幕就有許多民眾先來與藝術品拍照打卡，在網路上累積不少聲量。

今年適逢疫情，3周活動期間封島舉辦，管制車輛進入漁光橋，民眾得搭接駁車進入，仍擋不住觀光人潮，27日開幕就湧入3萬人次，主辦單位預估今年仍可吸引30萬人次。

漁光島藝術節首日在傍晚以沙灘音樂會形態展開，不少遊客在舞台前鋪上野餐墊，在夕陽與海浪聲中欣賞樂團I Mean Us、老牌藝人雷光夏演唱。

台南市文化局表示，活動主要在上午10時至傍晚5時進行，主辦單位還會在28日、4月2日至5日、4月10日、11日晚間舉辦「海邊觀星」夜間節目，民眾可在沙灘上體驗滿天星空。

(中時 )