大專足球聯賽男一級4強提前上演去年爭冠戲碼，衛冕軍北市大上半場靠門神段吅撲出銘傳大學涂紹捷的12碼罰球，延長賽再由另一位即將畢業的大五老將陳威仁頭槌破門，以1比0殺入4月3日的冠軍戰，3連霸只剩最後障礙輔仁大學。

「教練要我上去就是相信我，給我進球這個任務！」延長賽才上場的陳威仁說：「開心一定會，也要感謝學弟送得這麼成功，才有機會進球。」

北市大去年冠軍戰也是經過延長才氣走銘傳封王，這次兩隊在預、複賽總戰績分居1、4名，提前在4強狹路相逢。銘傳挾著主場優勢，上半場利柏郁突入右側禁區，被北市大後衛秦文彥從側後方撞倒，裁判吹判12碼極刑。結果涂紹捷面對球門射向左下角，被段吅猜中方向奮力撲出，銘傳錯失先馳得點的最佳機會。

「雖然沒有在12碼球面對過紹捷，但看過（蔡）碩哲守他的經驗，就猜可能會踢同一個位置。」段吅賽後解釋。

兩隊鏖戰90分鐘均未破門，以0比0打入延長賽，北市大逐漸展現板凳深度的優勢。尤其是2017年企甲聯賽冠軍戰曾對台電頂進關鍵球的陳威仁，於延長賽替補上陣頂前鋒，就是要發揮頭槌的拿手好戲。第112分鐘北市大抓住快攻機會，大一小將楊承浚左路吊中，助攻陳威仁頭槌破門，也助北市大搶下決賽門票。

「威仁的優點就是頭頂，換他下去就是要打邊吊進來，剛好他有扮演好這個角色。」北市大教頭張武業說。送出助攻的楊承浚則說，北市大浪費很多進攻機會，能把握住那球真的很開心，「我看空間很大自己邊路突破，看到威仁學長有跟進，就放一顆背後球讓他去衝頂。」

男一級兩場4強賽都打到延長賽，輔仁大學與台灣體大正規90分鐘以2比2戰平，延長賽都沒進球，最後PK戰輔大以4比3勝出，繼2019年再度殺入冠軍戰。該屆輔大經PK不敵北市大，屈居亞軍，2018年決賽則以2比0勝北市大奪冠。

(中時 )