林心如與劇中女兒相見卻不能相認。（八大提供）

林心如與劇中女兒相見卻不能相認。（八大提供）

林心如要劇中女兒叫阿姨，被林哲熹洞悉一切。（八大提供）

鄭人碩客串，與李立群對戲。（八大提供）

《她們創業的那些鳥事》本週上演催淚戲碼，林心如與劇中7歲女兒相見卻不能相認，是她與前夫張翰達成的共識，林心如說，她這次詮釋的角色不是嚴厲的職場主管，就是在罵人，很少著墨在感情戲，「尤其在小孩、藺川想（林哲熹飾）面前不會展現柔弱的那一面。」但排戲時，小女孩說著：「忘記媽媽的樣子。」台詞直戳林心如，她強忍在鏡頭面前掉淚，事後她透露：「聽了心很酸…我還把臉撇開，不讓大家看到…」但畫面上仍發現林心如別過臉，抹去臉上的淚痕。

愛奇藝、八大戲劇台、衛視中文台精緻好戲《她們創業的那些鳥事》持續熱播，本週重頭戲來到林心如飾演的公治小蔦和女兒小雛的對手戲，這場戲猶如催淚彈，讓林心如招架不住、接二連三頻掉淚，甚至拍攝結束後在現場聊起剛剛的劇情，林心如還是紅了眼眶。林心如說，小女孩的旁白聽了心很酸，「走戲的時候心就很酸了，我儘量放空不要聽到小朋友說的話。」劇情裡，小女孩向林哲熹表示，她只有小時候媽媽抱她的照片，可是她現在長的不一樣，媽媽一定也不一樣，因此學校要畫「我的媽媽」主題時，她畫紙上還是空白一片，旁邊故作鎮定的林心如，聽到這段對話，趕緊撇過臉擦掉淚水。

另外，本週劇情出現黃昏之戀，李立群發現自己對梁家榕萌生愛意，想要照顧她、以及她提到的植物人先生和自閉症兒子，豈料，飾演梁家榕口中的植物人先生鄭人碩，直闖李立群開的夏館子餐廳要找老婆，被陳意涵、李立群、藍心湄擋住，認為他是討債公司來催債，就在鄭人碩掏出身份證秀出配偶欄時，李立群承受不住打擊差點昏厥過去。鄭人碩說，他這次劇中扮演一個吃軟飯的廢物，笑稱以往演出都是正能量的角色，難得挑戰一個負面形象人物來平衡一下！

(中時 )