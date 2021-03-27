警方處理一起違規停車案件，意外查獲毒品咖啡包156包、三級毒品K他命11包(毛重82公克)。（警方／林雅惠高雄傳真）

高雄市警方處理一起違規停車案件，於違停車輛副駕駛座目視有大量毒品，於是在現場埋伏30分鐘，見違停車輛疾駛而出，警方尾隨並通報攔截圍捕，最終該車輛於明誠一路、鼎中路口擦撞路旁停放車輛，警方立即將王姓駕駛壓制逮捕，並查獲大量毒品。

左營分局文自派出所3月27日4時15分獲報自由三路540巷內有車輛擋住出入，警方到場發現白色自小客車駕駛人未在車內，遂以手電筒察看車窗是否有留下連絡電話，竟發現副駕駛座位置有一未拉拉鍊之迷彩背包，目視背包內有大量疑似咖啡包與裝有毒品結晶之夾鏈袋，警方遂將巡邏車駛至自由三路540巷口，下車步巡埋伏。

4時55分許，數名年輕人步行至自由三路540巷內，違停之白色自小客車亦同時急速駛出，警網立即開啟警示燈、蜂鳴器由後尾隨待機並通報線上警組共同攔截圍捕，沿路經自由三路、大中二路、民族一路、天祥一路、鼎中路，最終該自小客車於明誠一路、鼎中路口與路邊停放之黑色自小客發生擦撞，警網尾隨趕到立即喝令白色自小客車之22歲王姓男駕駛下車，將其壓制上銬逮捕，隨後並於車內查獲毒品咖啡包156包、三級毒品K他命11包(毛重82公克)、分裝夾鏈袋及電子秤等，全案將王嫌依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

(中時 )