109學年度高中排球聯賽(HVL)決賽27日進入4強白熱化階段，衛冕軍中山工商來勢洶洶，以25比20、21、13擊敗華僑高中，連3年闖進HVL女生組冠軍戰，她們的對手，同樣是在4強賽以25比14、25比15、29比27突圍的東山高中，這也是兩隊從104學年度至今，第4次在HVL冠軍戰碰頭，過去3次交鋒，東山高中帶走兩冠。

中山工商在108學年度奪下隊史第12座HVL冠軍後，主戰班底只有舉球員畢業，在保留大部分奪冠戰力的情況下，中山工商本季一路走來勢如破竹，不但從預賽到複賽7戰全勝，其中6戰都是以3比0擺平對手，只有複賽最後一場比賽，被東山高中拿了1局，教練陳映淳直言，這個賽季的唯一目標就是連霸！

「無論是季外盃賽還是聯賽，我們這個賽季幾乎沒有輸過，就成績來看，連霸呼聲相當高，不過，我們一直提醒球員，越是被看好，就要越謹慎踏穩每一步，以今天四強戰為例，雖然結果是直落三，但過程中還是有很多細節沒有達到標準，所以，接下來的最後一場比賽，我希望她們放手一搏，不管最終結果如何，都不要留下遺憾。」

陳映淳特別點名108學年度MVP許菀芸，在經過兩年企業排球聯賽歷練後，處理球經驗值大幅提升，儼然是本屆中山工商的定心丸，此役，許菀芸貢獻全隊最高16分，攻防兩端皆展現強烈存在感，許菀芸表示，HVL的MVP當然是一項肯定，但想贏球還是要靠團隊，至於談到本學年度目標，許菀芸豪不猶豫地說：「當然是球隊與MVP二連霸！」

(中時 )