「驚世夫妻」王世均、洪曉蕾離婚5年，2人關係已昇華成家人，身為電商業務執行長的王世均，最近不僅力邀前妻洪曉蕾擔任保養品代言人，近日開設Podcast新節目，首集嘉賓也找來洪曉蕾，大方暢聊2人從一見鐘情、結婚、離婚後的心路歷程，並稱有機會的話也想找江宏傑上節目，但他認為每對夫妻實際相處的情況都不同，很難說勸合或勸離。

王世均27日出席記者會，開心介紹洪曉蕾是「全台灣最美麗的前妻」，更稱「感謝蕾蕾選擇忘記我的缺點，留下我的優點，這段關係才能夠維持的那麼好」，還貼心送上一束玫瑰花，更附上一張卡片上寫著「親愛的蕾蕾，你是我心中永遠綻放的雪玫瑰」，被問到2人有無復合可能？洪曉蕾先回「當他家人比當女人好」，王世均也自嘲「愛情沒了，那部分已經被我消化光了」，目前也各自都沒對象，每天就是陪伴家人和小孩，王世均笑喊「我的願望就是單身」，並表示「不用跟任何人報備，過了50歲舒服跟自在最重要」。

他們也解釋並非外界認為的「驚世夫妻」那麼可怕，洪曉蕾說「我們就是很好的朋友，從認識、相處、結婚、離婚到現在，都是非常好的關係，不是drama的那種，我們也都笑看這些內容，生活是我們自己在過，我們自己最清楚」，王世均還開玩笑表示：「那時候最怕她黑眼圈出現，很怕被寫我家暴她！」強調真的從未大打出手過，更忍不住澄清，他們的生活也沒有大家以為的那麼奢華，只是節目上呈現出來的效果，「我可能比侯昌明都還要節檢」。

洪曉蕾也分享有次她和孩子發燒，王世均接到她的電話立刻開著車載他們到醫院。王世均則說，洪曉蕾有次在信義區跨年散場叫不到車，他也是一通電話立刻趕到，但因為封街，他只好下車徒步走到101周邊，扶著喝茫的前妻走回家，就像他說的「當不成模範老公，就當模範前夫」。至於這次找洪曉蕾代言的費用如何？他笑回「有親友價，但也不便宜！」

而談到日前也加入電商的澎恰恰，王世均表示「2.4億債務真的不多」，認為以澎恰恰每個月的收入，「前陣子他有2個節目停播，好像就損失2、3千萬，但換過頭來說，如果再開一個節目，不就又是2、3千萬的事」，2、3年內還完絕對不是誇大，他曾建議對方「不要跟A借還B，借東還西補不完」，私下也會鼓勵前陣子陷入憂鬱的澎恰恰，「我跟他說『至少媒體跟社會觀感是好的，不像我，路上問隨便1個人，沒吐口水就算好』」，並以合作的方式協助對方早日還清。

(中時 )