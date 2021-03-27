為期16天的桃園彩色海芋節27日展開，廣達6公頃6萬株8色海芋超吸睛，未演已先轟動，市長鄭文燦表示是桃園疫後首場大型活動，強調桃園的彩芋比陽明山更多元，今年甚至有紫色跟黑色海芋，現場也布置20萬盆草花，為當地溪海農民創造收益，希望能創造75萬人潮。

鄭文燦說，桃園是草花王國，而溪海是草花重地，2016年首度以結婚愛情為主題舉辦彩芋節就一炮而紅，去年因疫情停辦，今年初又遇到桃園醫院群聚染疫事件，不諱言當時要不要種海芋很掙扎，他決定一邊防疫一邊備展，所幸撐過難關，彩芋節也成為桃園疫後首場大型活動。

鄭文燦也介紹，今年彩芋季主題為「海洋奇芋記」，以愛情、海洋生物、花卉3大元素，打造7大海洋裝置藝術立體花卉作品，廣達5.9公頃的展區幻化為陸上海底樂園，包括主花毯的「愛神美人魚」，展區共有6萬株、8種顏色的彩色海芋，還有2萬株的百合、20萬株在地花農生產的草花，現場也特別規畫海芋拍照區，讓遊客近距離接觸海芋置身花海當網美。

現場設有桃園特色文創、小農攤商、療芋市集及花屋市集，鄭文燦笑言小盆栽跟盆花都很療癒，呼籲來賞花也能帶盆花回家，周圍也有許多農場及主題餐廳，農遊共餐都非常方便，市府也與旅行社合作推出農遊專案，目前已有旅行社推出50團要來參觀，反應相當熱烈，橫跨3個周末，周周精彩，希望16天能創造75萬人潮。

農業局也祭出「綠黃紅」三燈號管制人潮，一旦現場超過2萬4000人，除將亮紅燈警示，也會實施「只進不出」，禁止遊客進入、暫停接駁車，提醒民眾記得到訪時要全程戴口罩。

28日將舉辦闖關活動「愛的海海任務」，以趣味遊戲推廣海洋教育，第二周將迎來與在地青農合作的「花訴心藝」、海洋知識綜藝挑戰「求愛大作戰」，接受知識挑戰的民眾更有機會獲得功學社提供的腳踏車，期間還有樂團、泡泡家族精彩演出，在花海中享受夢幻的表演藝術，平日也開設有手作DIY課程，由溪海職人教你用自然妝點生活。

(中時 )