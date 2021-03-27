太嚇人！台北市政府公園路燈工程管理處近日揮灑創意，運用牛仔長短褲搭配綠葉與花束，製作獨樹一幟的裝置藝術，擺設於大安區大安森林公園數處，卻因設計狀似「腰斬」，不仔細看還以為是命案現場，嚇翻許多夜遊民眾，公園處26日已緊急將相關創作移除。

一雙雙上半身失蹤、只剩下身穿著牛仔褲的腿，座落於公園花叢中，有的呈現坐姿擺放在花圃旁，有的則是站在草皮上，腰部處則放著一盆花草，不定睛一看，還以爲公園發生命案，這番有趣景象引發網友討論，紛紛猜測此項設計用意為何，更批政府花錢做藝術，卻意外嚇壞市民。

「白天看還好，晚上看真的超驚魂！」莊姓民眾指出，他常在傍晚時與家人一同到大安森林公園散步，第一次經過裝置藝術時就被嚇到，入夜後感覺更是強烈，還以為有人被腰斬，看起來不太吉利，不少夜遊客也會駐足於牛仔褲前，笑說萬聖節又還沒到，為何現在就要耍招嚇人。

由於裝置藝術遠看像有人被「腰斬」，因而嚇壞一堆夜遊客。（民眾提供／黃婉婷台北傳真）

除了批評之外，也有網友認為設計別具特色，以丹寧風格來襯托花草的美，顯見設計師相當用心，雖然外觀上有些爭議，但因此移除反倒可惜，也對藝術家不太尊重，恐怕還會有設計師因此自我審查，對自身創作有所設限。

公園處聞訊澄清，裝置藝術是技工以士林官邸花展所剩的材料，再發揮創意製作，並未花到市府任何經費，且過去韓國也有類似設計，在國際間頗負盛名，既然民眾對設計有所質疑，26日晚間已緊急創作移除。

(中時 )