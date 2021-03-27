在現實社會中，不少人熱愛追求高級的物質生活，會願意為了金錢放棄自己，甚至用錢買感情，但狐網命理專欄指出，金牛、天秤以及射手座是3大最真性情的星座，他們認為錢可以自己賺，但真愛高於財富，絕對不會為了錢選擇一段感情。

▍1. 金牛座

金牛座雖然比較愛錢，但他們在乎的關鍵其實是開源節流，對他們來說，沒有人能比他們會賺，因此只想找個自己真正愛的人過一生。相較於金錢，金牛座的內心其實更看重感情，在愛情中總是非常固執，一旦決定交往，心中早就已經深愛著對方，甚至有著相伴一輩子的決定。

▍2. 天秤座

天秤座骨子裡就有高傲的氣質，他們最看不起的就是被人利用，不願意被任何條件威脅，特別是在感情方面，他們注重自己的感受，認為感情是兩情相悅的一件事，如果摻雜了物質和金錢，變成交易就失去了感情的意義。天秤座雖然愛錢，但是他們更憧憬愛情，很看重未來感情生活的質量，就算對方開出金山銀山的條件，只要他們不喜歡，也不會接受對方。

▍3. 射手座

射手座的人崇尚自由和浪漫，並不會被錢這種世俗的東西左右，就算再愛一個人，一旦對方過度有錢，也會讓射手座戰戰兢兢。在射手座眼中，感情應該門當戶對，如果兩個人的生活方式差異過大，早晚都會分開的，他們認為偶像劇式的愛情並不存在，因此也不願意自己騙自己。

(中時新聞網)