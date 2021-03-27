喬傑立創辦人孫德榮今（27日）出席台北海洋科技大學55週年校慶，被問到昔日子弟兵祝釩剛呼麻4度被起訢，孫德榮不意外，「反正他不靠這行賺錢，家裡有的是錢。」他表示，以前就勸戒祝釩剛不要去夜店，去夜店都是不好的藝人，但「他立志當藝人，比較好交女朋友，不然為什麼一直在夜店？」

對於羅志祥（小豬）近來發言惹議，孫德榮覺得小豬很衰，希望大家可以正面思考，「我覺得多做一些有益社會，而且有益健康的事就好了。」他稱讚小豬頻道做得很好，兩人接下來會合作。他斜槓當YouTuber，《孫腫來了》第一集分潤就拿到2萬多塊，平均每月都有7萬多元台幣，讓他很自豪：「我做什麼都很成功，好煩！」

而他之前曾拍攝趙小僑求子影片，還沒上架，趙小僑不幸流產，他直接刪檔，他無奈說：「我們沒有見面，通過兩次電話，那時候我覺得我們不敢通話，通話會哭在一起。她很堅強，適應很好，我捨不得他做試管就是這樣，失落比什麼都難治癒。」

孫德榮今年擔任台北海大校務顧問兼副教授，日前重返母校普林斯頓高中（育達商職），為「星創基地」計畫接見學弟妹，有星夢的同學花招百出，甚至當場認他當「乾爹」，他爆笑說「反應真的很快，好好笑」。

孫德榮今蒞臨台北海大士林校區演說致詞。（台北海大提供）

孫德榮今蒞臨台北海大士林55週年校慶。（台北海大提供）

余天今蒞臨台北海大士林校區。（台北海大提供）

(中時 )