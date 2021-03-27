國內水情吃緊，農田水利署商請大甲鎮瀾宮7日舉辦祈雨祭典，但台灣旱象始終未解，中部地區更將於4月開始限水措施。對此，台南市議員謝龍介在政論節目中分析，政府要祈雨應該找水仙尊王，而不是媽祖，他更兩手一攤，十分無奈的表示，政府要祈雨也拜錯神，台灣真是倒楣，遇到這個不負責任的政府。

謝龍介26日在政論節目《新聞大白話》中表示，不要以小人之心，度君子之腹 說因為有政治算計，所以藍營執政的縣市先停水，但他也批評政府，之前稱水利會收歸國有，以後都不會缺水、水資源調度比較方便，結果收歸國有後就缺水了。

謝龍介認為，當家要知柴米貴，政府當很早就要知道，今年有沒有水，去年7、8月沒有颱風來，就有人擔心今年會缺水，到了9、10月還沒有颱風，這時候就應該估算水還剩多少，「9月台，無人知」。同時，謝龍介也透露，自己去年開始就十分關注台南的水情。

謝龍介指出，台積電會到工地去載水，是因為大樓施工，要挖地下室的時候，會先抽掉地下水，那些水很乾淨，但一般抽起來都直接排到水溝，很可惜，而台積電有水車，但載水的點就那幾個，所以現在才會跑去工地接水。

謝龍介直言，蔡政府其實早就知道會缺水，但卻裝作不知道的樣子，因為政府在賭，沒颱風還是會下雨，撐不下去之後，又找媽祖祈雨，沒下雨說是媽祖漏氣，「都拜託媽祖了，還是沒下雨，有甚麼辦法」，而蔡政府賭輸，一定怪在野黨不會怪自己，最後沒辦法只好怪媽祖。

針對祈雨的問題，謝龍介開酸蔡政府外行，「祈雨哪有人找媽祖？祈雨要請水仙尊神，拜大禹，或大禹的父親鯀，這才是真正祈雨，媽祖就不是管雨水的」，他還以「媽祖婆雨，大道公風」的典故為例解釋，直言蔡政府連祈宇都拜錯神，說到這裡，謝龍介雙手一攤，滿臉無奈，「你看台灣多倒楣，遇到這個政府，撇的一乾二淨，完全沒要負責任。

最後，謝龍介感嘆，台灣也像新加坡那樣，回收收水資源再利用的技術與概念，但政府卻沒有魄力做，實在是「癢得不抓，痛的抓到脫皮」。

(中時新聞網)