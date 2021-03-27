阿里山英迪格酒店為一棟地上6樓及地下2層的黃金級綠建築。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

阿里山英迪格酒店將有客房84間，同時具備頂樓戶外酒吧、全日餐廳、屋頂觀星平台等設施。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

位於嘉義縣阿里山公路巃頭、彰雲嘉南地區第1家國際潮牌酒店–阿里山英迪格酒店，27日舉行上梁祈福儀式，預計2022年下半年開幕。代表縣長翁章梁出席上樑典禮的嘉義縣文化觀光局長許有仁指出，排名全球前3大旅館集團的洲際酒店集團首次進駐嘉義縣，選擇阿里山國家風景區為據點，證明阿里山的國際魅力。

洲際酒店集團超過1億人的會員人數、每年度接待超過1.6億人次旅客，嘉義縣政府將攜手英迪格酒店超前部署，爭取更多國際旅客來「嘉」深度旅遊。

許有仁表示，巃頭距離中埔交流道或阿里山國家森林遊樂區的車程都在1小時以內，阿里山英迪格酒店後方為龍銀山步道，也鄰近巃頂步道，周邊茶及咖啡產業資源豐富，前往觀賞隙頂雲海、頂石棹雲瀑琉璃光及二延平步道的距離都不遠。

許有仁肯定英迪格酒店在全球旅館業的指標地位，引起國內外旅客青睞，並期待阿里山英迪格酒店設定的「無盡藏哲學」故事主軸，能進一步結合茶文化、咖啡、原住民等在地特色，成為嘉義縣觀光新亮點。

阿里山英迪格酒店為一棟地上6樓及地下2層的黃金級綠建築，客房84間，同時具備頂樓戶外酒吧、全日餐廳、屋頂觀星平台、休憩冥想空間、多功能VIP室及會議室、景觀戲水池、三溫暖及健身房等設施，將是阿里山地區第1家國際潮牌酒店。

(中時 )