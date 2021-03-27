嘉義市長黃敏惠表揚嘉義地區優秀青年。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府27日舉辦今年青年節優秀青年表揚大會，嘉義縣市112位各行各業青年受表揚，現任嘉義市警察局社工師張芳薇，從事生命線志工多年，表現出色，屢獲表彰，市長黃敏惠誇讚這些優秀青年「有你們真好！」

黃敏惠表示，看到這麼多優秀青年肯付出，用愛及行動關懷這個社會，讓善良的力量不斷的提升與擴大，這就是社會進步最大的動力，感謝嘉義救國團一直用心發掘優秀的青年，讓正能量傳承下去。

張芳薇從小和母親參加社會公益活動、當志工，深受影響，出社會後就當了社工師，在嘉義縣生命線當志工10多年，且30歲已當上生命線志工團團長，她很能感受到「助人為快樂之本」的幸福。

張芳薇曾獲得嘉義縣社會福利志願服務金、銀、銅牌獎，以及社團法人國際生命線台灣總會最高榮譽金螢獎，此次是嘉義縣優秀青年代表，將北上受獎。

嘉義市優秀青年代表是吳育豪，他長期擔任華山基金會義工，曾3度獲選國軍「愛民模範」的殊榮，去年耶誕節，他與女友將送耶誕禮的心意，昇華為煮皮蛋瘦肉粥分享給街友，無意間被市議員蔡永泉發現，獲得市議長莊豐安表彰。

嘉義救國團表示，今年表揚112位來自嘉義地區社福、文創、軍警職、教育、中小企業與醫護等各行各業的優秀青年，活動現場有101位青年受獎。

(中時 )